El Granada confirma su candidatura al ascenso

El Granada confirmó este sábado que es un serio candidato al ascenso directo al vencer en Albacete (1-2) con tantos de Uzuni en la primera parte y Ricard en la segunda.



Se midieron el equipo máximo goleador (Granada) de la categoría y el segundo mejor realizador junto al Alavés, en un duelo entre aspirantes a una plaza en Primera la próxima temporada.



Los primeros compases del choque dieron lugar a varias aproximaciones con peligro del cuadro nazarí, teniendo que sacar un balón en la línea Olaetxea en una jugada en la que el meta Bernabé, que regresaba a la portería tras cumplir sanción, paró el rechace de su compañero.



El Granada acumuló casi toda la posesión de balón en los primeros veinte minutos, que se disputaron, mayoritariamente, en el medio campo que defendía un desconocido Albacete que, en el minuto 25, estuvo a punto de recibir el primer gol.



Uzuni, máximo goleador de la división de plata del fútbol español, culminó un contragolpe con una volea que buscaba superar a Bernabé por alto y que no lo logró porque su disparo cogió tanta altura que tocó la red por encima del larguero.



A la primera, no, pero a la segunda sí fue la vencida. Un contraataque vertiginoso comandado por Callejón, que puso un balón a la espalda de la defensa blanca a Ricard, permitió que el lateral catalán pusiera un centro preciso que Uzuni mandó al fondo de las mallas con un sutil toque con la pierna derecha (minuto 29).



El golpe hizo reaccionar a la escuadra manchega. Un pase de Fran Álvarez en profundidad a Higinio puso en bandeja al delantero blanco encarar a Raúl Fernández, aunque al escorarse tuvo que buscar un chut forzado que el meta rojiblanco sacó con apuros (min.33).



Esa acción, un par de llegadas de Fuster por la izquierda y varios saques de esquina fueron el escaso bagaje ofensivo del equipo local, que se vio totalmente superado por el visitante en el primer periodo.



En el segundo, se pudo ver a un once albaceteño más predispuesto a crear juego, aunque casi encajó el segundo en un error en el despeje de Bernabé que no aprovecharon Uzuni ni Weissman, a los siete minutos de la reanudación.



Un minuto después, en el 54 de partido, llegó el segundo tanto en otro contragolpe que acabó en los pies de Ricard Sánchez, asistente en el primer gol, y que marcó el segundo de tiro cruzado, batiendo a Bernabé por bajo.



Parecía noqueado el Albacete hasta que apareció Manu Fuster para sacarse de la manga un pase entre líneas que Higinio aprovechó para superar con un tiro raso a Raúl Fernández y poner emoción en el enfrentamiento (minuto 64).



A partir de ese instante, la moneda cambió de cara y el equipo local comenzó a dominar el esférico, obligando a los pupilos de Paco López a juntar líneas para defenderse de las constantes acometidas blancas.



Los cambios de Rubén Albés trataron de agitar más el encuentro, pero al Albacete le faltaba algo de profundidad cuando se asomaba por el área andaluza.



Sin embargo, en el minuto 83 disfrutó de una buena ocasión tras una jugada ensayada en una falta en la que Riki chutó desde la frontal del área y obligó a Raúl Fernández a despejar de puños para evitar el gol albacetense.



Con el Albacete volcado y el Granada defendiendo terminó un partido en el que Olaetxea tuvo el empate en su cabeza, en el minuto 94, pero su testarazo se marchó fuera y con él las esperanzas de puntuar del conjunto blanco.

FICHA DEL PARTIDO

1 - Albacete: Bernabé, Álvaro (Carlos Isaac, min.74), Boyomo, Glauder (Juanma, min.62) Julio Alonso, Duba (Escriche, min.74), Olaetxea, Riki, Fran Álvarez (Ros, min. 55), Fuster e Higinio.



2 - Granada: Raúl Fernández, Ricard, Víctor Díaz (Miguel Rubio, min.58), Ignasi Miquel, Neva, Callejón (Perea, min.58), Bodiger, Pol Lozano, Melendo (Puertas, min.70), Weissman (Diedhiou, min 70) y Uzuni (Petrovic, min.78)



Goles: 0-1, m.29: Uzuni. 0-2, m.54: Ricard Sánchez. 1-2, m.64: Higinio.



Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a los locales Riki y Fuster, y a los visitantes Bodiger, Miguel Rubio, Uzuni, Ignasi Miquel y Pol Lozano.



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada disputado en el estadio Carlos Belmonte con presencia de 14.448 espectadores.