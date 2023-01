Insuficiente empate del Málaga ante el Burgos

El Málaga empató a un gol contra un serio Burgos en un partido en el que no aprovechó el hecho de adelantarse en el marcador, al filo del descanso, y en el que siguió con su coqueteo con el descenso al dejar escapar una oportunidad de acercarse a los puestos de permanencia frente a un conjunto castellano que continúa en los de fase de ascenso.



El conjunto burgalés superó en una buena segunda parte a los malaguistas e igualó el choque con un tanto de Álex Bermejo, poco después del primer cuarto de hora de dicho periodo, ante un Málaga que no supo manejar el encuentro con su triunfo parcial del primer tiempo.



El Burgos salió a por la victoria, sin especular, con las acciones de estrategia como arma letal, y así un córner llevó la incertidumbre al área del equipo entrenado por Pepe Mel, cuya defensa titubeó para despejar el toque sutil del delantero Álex Bermejo.



Fue un primer aviso visitante frente a un equipo malagueño nervioso, penúltimo y con serios problemas para crear y definir. Sin embargo, el Málaga abandonó el estado de desasosiego de los primeros minutos e incluso solicitó un penalti sobre el centrocampista senegalés Alfred Ndiaye, supuestamente agarrado dentro del área cuando iba a rematar, que el colegiado González Francés no concedió.



El primer lanzamiento con intención del Málaga fue en el minuto 15 por parte de un debutante como titular, el centrocampista marfileño Lago Junior, aunque fue flojo y al centro de la portería.



El Málaga empezó a dominar, pero esto no se tradujo en ocasiones claras, camuflado con centros y saques de esquina que nunca llegaban a su destino, mientras que el Burgos, con un planteamiento inteligente y una zaga segura y dominante, esperaba su oportunidad con alguna acción de estrategia o algún contragolpe.



El partido entró en una fase anodina, sin sobresaltos, con el descanso merodeando, hasta que llegó un balón conducido por el centrocampista del Málaga Aleix Febas, un posterior centro del delantero argentino Pablo Chavarría que tocó con la cabeza Rubén Castro y el despeje de un defensor que le llegó a Lago Junior, quien, con un disparo raso, batió al portero onubense José Antonio Caro.



El Burgos, con la entrada en la segunda parte del delantero hispanomarroquí Mourad Daoudi por Juan Hernández, adelantó líneas para buscar la igualada y pasó de ser dominado por el Málaga a dominador.



Además, aprovechó las lagunas defensivas, los huecos en el centro del campo local, que era una autopista para los visitantes, y la escasa intensidad del conjunto malagueño, y en una internada por la derecha al contragolpe Álex Bermejo, siempre incisivo y libre de marca, remató un centro y batió por bajo a Rubén Yáñez.



El Málaga, partido en dos y con errores en la zaga, se había diluido incomprensiblemente y, aunque Mel intentó corregir el desaguisado con varios cambios en el centro del campo y en el ataque, el Burgos se hizo fuerte atrás. Con todo a su favor, además, fue a por el partido sabiendo de la ansiedad del contrario.



El encuentro entró en la recta sin un Málaga competente, escaso de recursos, alocado y prácticamente sentenciado, y un Burgos firme y seguro, que, aunque no fue capaz de lograr el triunfo, conquistó un punto que le mantiene en la zona alta.

FICHA DEL PARTIDO

1 - Málaga: Rubén Yáñez; Delmás, Esteban Burgos, Juande, Javi Jiménez; Chavarría (Appiah, min.68), Ndiaye (Gallar, min.68), Febas, Lago Junior (Fran Sol, min.79); Fran Villalba (Luis Muñoz, min.68), Rubén Castro (Loren, min.84).



1 - Burgos: José Antonio Caro; Areso (Borja González, min.80), Córdoba, Elgezabal, Grego Sierra, Matos (Fran García, min.80); Curro, Raúl Navarro (Mumo, min.61), Atienza; Juan Hernández (Mourad, min.46), Bermejo (Artola, min.86).



Goles: 1-0, M.43. Lago Junior. 1-1, M.63. Bermejo.



Árbitro: Raúl Martín González Francés (Comité Canario). Amonestó a los locales Esteban Burgos (min.45) y Ndiaye (min.54), y al visitante Mumo (min.75).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda ante 16.026 espectadores