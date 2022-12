El Leganés se asoma a los puestos de 'playoff'

El Leganés fue capaz de remontar al Zaragoza (2-1) y dio continuidad así a una racha que ya es de diez partidos sin perder, la cual que le permite afrontar el parón navideño con tranquilidad.



El duelo enfrentaba a dos conjuntos en un buen momento de forma y eso se tradujo en igualdad en los instantes iniciales, con unos y otros peleando por hacerse con el dominio posicional pero sin generar ocasiones de peligro.



No las necesitó el cuadro visitante para ponerse por delante. El bote resultante de un balón servido por Rebollo lo midió mal Jorge Sáenz y esa situación la aprovechó Giuliano Simeone para llevarse el esférico y a la segunda, después de que Riesgo rechazase la primera, poner por delante a los suyos.



Le costó a los leganenses volver a meterse en el partido después de aquello pero, al no sentirse agobiados por un Zaragoza cómodo con la ventaja, comenzaron a estirarse. Eso se tradujo en una mayor voluntad ofensiva y, a la postre, en el tanto del empate. Su autor fue el ex zaragocista Juan Muñoz, que desvió con acierto hacia la portería una buena asistencia de primeras de Cissé.



El gol le quitó presión al Leganés, que siguió insistiendo con recurrencia hasta la llegada del descanso. En ese tramo la oportunidad más clara fue de Fede Vico, que puso a prueba al portero desde larga distancia.



De vuelta al césped tras el descanso los dos conjuntos 'tiraron' veinticinco minutos, en los que no pasó nada destacable hasta que todo se aceleró de manera repentina. La dinámica la rompió un error defensivo leganense que a punto estuvo de aprovechar Gámez, pero su tiro se marchó alto.



Y acto seguido, en el área contraria, Francés cometió penalti sobre Arnáiz. La falta le valió una amarilla y pisar el punto de lanzamiento, otra más. Así, se quedó el Zaragoza con uno menos y encima por detrás, porque Juan Muñoz no perdonó desde los once metros. A partir de ese momento todo se puso de cara para el anfitrión, que solo tuvo que conservar su ventaja para cerrar el partido.





FICHA DEL PARTIDO

2 - Leganés: Riesgo; Nyom, Sergio González, Jorge Sáenz, Miramón; Undabarrena, Pardo (Naim, min.89), Cissé; Fede Vico (Shibasaki, min.82), Arnáiz y Juan Muñoz (Qasmi, min.83).

1 - Zaragoza: Rebollo; Gámez (Quinteros, min.78), Francés, Amador, Fuentes; Bermejo (Larrazábal, min.29), Serrano, Zapater (Grau, min.69), Valderrama (Molina, min.78); Mollejo (Gueye, min.68) y Giuliano Simeone.



Goles: 0-1, min.17: Giuliano Simeone. 1-1, min.32: Juan Muñoz. 2-1, min.73: Juan Muñoz, de penalti.



Árbitro: Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó a Mollejo (min.38), Fede Vico (min.77), Quinteros (min.83), Nyom (min.86). Expulsó por doble amarilla a Francés (min.72 y min.73).



Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Butarque ante 6.024 espectadores.