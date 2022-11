Huesca y Sporting empatan en un flojo y trabado partido

Huesca y Sporting de Gijón empataron a cero goles en el Alcoraz en un partido flojo de ambos equipos que resultó trabado y cerrado, con más posesión del equipo visitante y más ocasiones que no supo culminar.



No tuvo dueño el partido, desde el principio, con dos equipos que no tuvieron mucho tiempo el balón en sus pies y que no se produjeron mucho en elaborar fútbol aunque el dominio territorial lo tuvo más el Huesca.



El Sporting de Gijón cedió cada vez más el balón a su rival estando más pendiente de defenderse que de atacar el área rival.



En el ecuador de la primera parte el Sporting empezó a llegar al área rival ante un Huesca que perdió el protagonismo que tuvo hasta entonces y fue le equipo visitante el que empezó a tener llegadas siendo la más peligrosa por medio de Aitor García en el minuto 26, que con todo a su favor desde el borde del área mandó un zapatazo fuerte pero muy centrado que despejó Andrés Fernández.



Salió mejor el equipo visitante tras el descanso y tuvo varias aproximaciones en los primeros compases, aunque no se tradujeron en ocasiones de gol.



Zarfino tuvo una ocasión clarísima en el minuto 61, en una transición muy rápida que envió el balón alto cuando tenía todo a su favor delante de Andrés Fernández, en unos minutos de un juego de ida y vuelta de ambos equipos que perdieron los esquemas que tenían.



En la última parte del encuentro el Sporting tuvo más el balón y llegó con más peligro al área de los oscenses, pero se estrelló una y otra vez en la poblada y cerrada defensa de los azulgrana.

FICHA DEL PARTIDO

0 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; C. Salvador, Hashimoto, Soko (Joaquín, m. 64), M. Mateu (G. Valentín); Juan Carlos (Carrillo, m. 79), y kevin (Escriche, m. 64).



0 - Sporting de Gijón: Cuéllar; G. Rosas, Izquierdo, Insua, Cote; Otero, Zarfino, Rivera, Aitor García (Jordán, m. 81); Campuzano (Djurdjevic, m. 67), y Cristo (P. Díaz, m. 67

Árbitro: Caparrós Hernández (Comité Valenciano). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Juan Carlos, J. Pulido, G. Valentín, y Joaquín; y por parte del Sporting de Gijón a Zarfino y Otero.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Smartbank entre la SD Huesca y el Sporting de Gijón disputado en el estadio del Alcoraz ante 4.498 espectadores.