El Andorra cierra el curso con remontada

El FC Andorra bajó este sábado el telón a su primer año en la Liga SmartBank con su decimosexta victoria de la temporada después de remontar un 1 a 2 al Villarreal B para acabar venciendo por 4 a 3.



Los de Eder Sarabia, que mejoraron en la segunda parte, acaban en séptimo lugar aunque dependen de los resultados del Cartagena y el Real Oviedo para ocupar la última posición tras los puestos del 'play-off'. El Villarreal B, con muchas bajas, no se jugaba nada, pero dejo muy buena impresión en el Principado.



El Villarreal B parece que tiene la medida tomada al FC Andorra. Los de Miguel Álvarez han superado en los tres partidos que se han enfrentado ambos hasta hoy, y está vez los 'groguets' lo volvieron a demostrar, pero solo en los primeros 45 minutos pese a las numerosas bajas con las que afrontaban el partido.



En el minuto 1, los visitantes ya dieron el primer aviso con un remate de cabeza de Mbacke que rechazó Nico Ratti y el rechace lo recogió Álex Millán que se encontró con el travesaño.



En el segundo aviso ya lograron avanzarse en el marcador. Un contraataque liderado por Carlo Adriano que cedió a Álex Millán y este completó una asistencia que aprovechó el argentino Tiago Geralnik. El ex-River Plate superó con un remate cruzado y raso a Nico Ratti.



Los de Eder Sarabia empezaron a coger sensaciones, pero sus aproximaciones no estaban siendo muy claras y no inquietaron mucho al portero Gianni Cassaro. Eso sí, en el minuto 23 llegó el empate y fue con un gol de Rubén Bover. El medio mallorquín batió a Gianni con un magistral lanzamiento de falta directa desde la frontal del área.



El gol dio confianza a los del Principado y Adrià Altimira, en el minuto 37, estuvo a punto de adelantar a los locales con un chut lejano que repelió el travesaño.



Antes de llegar al descanso, los de Miguel Álvarez volvieron a tomar ventaja y certificaron su máxima eficacia de cara al gol. En el minuto 41, Álex Forés asistió a Carlo Adriano y el medio de Villarreal superó a Nico Ratti en el uno contra uno.



En la reanudación, Miguel Álvarez decidió hacer un doble cambio con la entrada de Abraham Moral, 'Rando', por Mbacke y de Dani Tasende por Carlos Romero. Los dos cambios fue para evitar la doble amarilla.



En el minuto 51, Mika Mármol empató el partido con un trallazo desde fuera del área que entró por toda la escuadra.



Los locales continuaron sometiendo a su rival en la segunda parte y Carlos Martínez completó la remontada después de superar al portero Gianni en el uno contra uno con un bonito gol de vaselina haciendo buena una asistencia de Almpanis.



El Villarreal B logró empatar con un espectacular gol de Dani Tasende. El gallego con una volea desde fuera del área batió a Nico Ratti que sólo pudo mirar como entraba la pelota dentro de la portería.



La tarde continuó con su festival ofensivo y los de Eder Sarabia lograron ponerse, nuevamente, por delante en el marcador. En el minuto 84, Bundu entregó de talón a 'Petxa' y el jugador cedido por el Athletic Club asistió a Jacobo González que superó a Gianni con un chute raso.

FICHA DEL PARTIDO

4 - FC Andorra: Nico Ratti; Adrià Altimira ('Petxa', m 78), Mika Mármol, Adrià Vilanova, Diego Pampín; Marc Aguado (Jandro, m. 78), Sergio Molina (Jacobo González, m. 60), Rubén Bover (Héctor Hevel, m. 71); Germán Valera (Bundu, m. 71), Almpanis y Carlos Martínez.



3 - Villarreal B: Gianni; Sergio Carreira, Hugo Pérez, Mbacke (Abraham del Moral, m. 46), Carlos Romero (Dani Tasende, m. 46); Dani Clavijo (Dani Requena, m. 79), Carlo Adriano, Antonio Pacheco, Geralnik; Álex Millán (Iker Goujón, m. 73) y Álex Forés.



Goles: 0-1: M.6 Geralnik; 1-1: M. 23 Rubén Bover; 1-2: M. 41 Carlo Adriano; 2-2: M. 51 Mika Mármol; 3-2: M. 56 Carlos Martínez; 3-3: M. 82 Dani Tasende; 4-3: M. 84 Jacobo González.



Árbitro: Alejandro Quintero González (comité andaluz). Amonestó a Mika Mármol (m. 81) y 'Petxa' (m. 88) del FC Andorra; y a Mbacke (m.17), Hugo Pérez (m. 21), Carlos Romero (m. 34), Antonio Pacheco (m. 60) y Dani Tasende (m. 63) del Villarreal B.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 42 de la Liga SmartBank, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 1.731 espectadores.