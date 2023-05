El Lugo se despide del fútbol profesional con victoria

El Lugo se despidió del fútbol profesional con una victoria después de veinte jornadas sin conseguir ninguna, por 0-1 ante el Burgos, que dijo adiós a la temporada y a su técnico, Julián Calero, prolongando su mala racha de resultados.



El conjunto gallego falló un penalti nada más comenzar el partido, pero en el tiempo añadido de la primera mitad Moyano adelantó al equipo de Íñigo Vélez.



El Burgos no hizo un partido bueno, sufrió mucho durante buena parte del encuentro y se despidió con malas sensaciones de su afición hasta septiembre, tras una notable primera vuelta y una segunda decepcionante.



El Lugo protagonizó un buen arranque de partido y a los diez minutos Córdoba pisó a Moyano y el árbitro no dudo en pitar penalti, pero Juanpe desperdició la pena máxima.



El Burgos merodeó el área del Lugo intentando sorprender primero con Bermejo y después con Curro, hasta que llegó a tener una triple ocasión en la que Navarro, Curro y Gaspar Campos fueron protagonistas pero no encontraron la meta.



Apretó tanto el Burgos que el Lugo perdió el control del partido.



Pero el Burgos se atascó y en un balón perdido por Elgezabal, Baena lo lanzó en largo y Sebas Moyano, en un mano a mano, batió a Caro por abajo.



Pudo empatar el Burgos nada más comenzar la segunda mitad tras un resbalón de Sequeira. Luego comenzaron los cambio e Íñigo Vélez, obligado por las lesiones, tuvo que mover su esquema para intentar acabar su andadura en Segunda División con victoria.



Curro se estrelló con un palo y Mumo lanzó un balón desviado, y Calero buscó un equipo más ofensivo sacando a Juan Hernández y Artola.



Pero el Lugo fue el que encontró portería de nuevo tras un saque de esquina de Idrissa. Marcó Pantic, pero el tanto no llegó a subir al marcador al considerar desde el VAR que el serbio tocó el balón con un brazo.





FICHA DEL PARTIDO

0 - Burgos CF: Caro, Areso, Córdoba, Zabaco (Grego Sierra min 57), Raúl Navarro, Mumo, Elgezabal (Mourad min 57), Atienza (Juan Hernández min 78), Curro, Gaspar Campos (Valcarce min 57) y Bermejo (Artola min 78).



1 - CD Lugo: Sequeira, Calavera, Castrin (Pantic min 52), Alberto, Loureiro, Baena (Andoni López min 59), Juanpe, Carbo, Idrissa, Antonetti (Avilés min 59), Sebas Moyano.



Gol: 0-1, M.45: Moyano.



Árbitro: Caparros Hernández (comité valenciano). Amonestó por los locales a Elgezabal (min 45), Atienza (min 54), Areso (min 70) y Grego Sierra (min 92), y por los visitantes a Loureiro (min 52), Calavera (min 64), Pantic (min 77) y Juanpe (min 94).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Smartbank disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 7.257 espectadores