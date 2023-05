El Tenerife sueña con el playoff y frena al Levante

El CD Tenerife logró derrotar a la UD Levante y dificulta así su candidatura al ascenso directo a la máxima Categoría, mientras que los insulares mantienen aún el distante anhelo de alcanzar la promoción.



Los trascendentales tres puntos que se jugaba el Levante en el Heliodoro le exigía un denodado esfuerzo para apropiarse de los mismos, aunque no lo tuvo nada fácil ante un Tenerife que también se jugaba lo suyo, de ahí un más que contendido arranque en el que ninguno de los dos quiso hacer concesión alguna.



Un buen ejemplo de la intención de ambos equipos fue una primera ocasión para los locales, con un cabezazo de Enric Galleto (m.9) que Femenías despejó sobre la misma raya de gol, mientras que por parte visitante una tentativa de Wesley (m.18) desde fuera del área la rechazó Soriano con algún titubeo.



Superada la media hora de juego Gallego erró una clara ocasión, después de irse de los dos centrales intentó salvar la salida de Femenías con un disparo que se fue junto al poste izquierdo levantino, y poco después fue Mellot el que cruzó en exceso su disparo tras recibir un pase desde la propia defensa.



Con los dos equipos empecinados en encauzar la victoria concluyó una entretenida primera parte, para reanudarse el juego poco después con una delirante salida de los insulares, puesto que necesitó poco tiempo para marcar su primer tanto por mediación de Gallego, que remató a placer un centro de Nacho.



Este tanto local obligó a su rival a realizar una apuesta mucho más ofensiva, y casi que le resulta eficiente después de varias tentativas, pero Soldado, sólo en boca de gol no pudo rematar a la red un franco centro desde la izquierda de Sarachi, mientras que Femenías también tuvo que emplearse para repeler un tiro de Teto.



Pero por más que lo intentó el cuadro valenciano no pudo ni siquiera empatar un encuentro en el que tenía depositadas muchísimas esperanzas, debiendo así aguardar algunas semanas más para definir sus opciones de retornar a la primera división.

FICHA DEL PARTIDO

1 - CD Tenerife: Soriano; Mellot, Sergio González (Sipcic, m.84), Kike Salas, Nacho (Aitor Buñuel, m.72); Waldo (Larrea, m.72), Aitor Sanz, Alexandre, Iván Romero (Teto, m.59); Borja Garcés (Mo Dauda, m.72) y Enric Gallego.



0 - Levante UD: Femenías; Marc Pubill, Rober Pier (Alex Muñoz, m.59), Mustafi (Son, m.82), Sarachi; De Frutos, Pepelu, Iborra, Rober Ibañez (Bouldini, m.59); Cantero (Musonda, m.59) y Wesley (Soldado, m.72).



Gol: 1-0, M.52: Enric Gallego.



Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Territorial Catalán). Amonestó a los locales Iván Romero (m.21), Nacho (m.45+1), y al visitante De Frutos (m.31).



Incidencias: Partido de la trigésima novena jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 11.907 espectadores. Antes del inicio del encuentro se realizó un ofrenda floral por el 30 aniversario del fallecimiento del Rommel Fernández, ex jugador del CD Tenerife. EFE