El Cartagena sigue soñando

Cartagena, 2 - Sporting, 1

El Fútbol Club Cartagena venció por 2-1 al Sporting de Gijón para seguir a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera División mientras que el cuadro asturiano, que jugó en inferioridad desde el minuto 18 por la expulsión de Jonathan Varane, continúa en la parte media baja de la tabla en LaLiga SmartBank y este domingo podría quedar a seis puntos del descenso. Los goles de Darío Poveda y Alfredo Ortuño prevalecieron sobre el que hizo Pablo Insúa.



El Efesé, tras perder por 1-0 en Málaga, inició el encuentro estando a cinco puntos del sexto puesto por la victoria que justo antes había conseguido el Albacete Balompié en Villarreal por 1-2.



Luis Carrión, quien vio el partido desde la grada al estar sancionado por su expulsión en La Rosaleda, realizó tres cambios en el once. El pivote Damián Musto, tras sanción; y los delanteros Darío Poveda y Alfredo Ortuño fueron las novedades blanquinetras en sustitución de Yan Eteki, Francisco Feuillassier "Franchu" y Borja Valle.



Mientras, Miguel Ángel Ramírez, cuyo equipo llegaba con una racha abierta de cinco jornadas sin perder -dos victorias y tres empates-, sólo introdujo una variación, la de Guille Rosas por Pol Valentín en el carril derecho con respecto al encuentro empatado a cero frente al Deportivo Alavés en El Molinón.



El arranque fue de dominio de los de casa. Iván Cuéllar, a disparo de Alfredo Ortuño en posición escorada, ya debió intervenir en los compases iniciales y luego, en el minuto 16 le fue anulado un gol a Pablo de Blasis por fuera de juego.



La jugada que marcó el encuentro se produjo en el minuto 18 y dejó al Sporting con un jugador menos. Jonathan Varane vio dos tarjetas amarillas seguidas por una falta que el hermano de Raphaël Varane hizo sobre Jairo Izquierdo y por desplazar el balón acto seguido en el minuto 18.



El equipo blanquinegro no dejó de atacar y encontró el premio a su ímpetu superada la media hora tras un buen centro de Jairo y el gol de Darío Poveda en tres toques. El alicantino controló con el pecho, tocó con el pie derecho para preparar el remate y disparó de forma certera.



En una jugada a balón parado, Carlos Izquierdoz batió a Aarón Escandell, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego y en la siguiente llegada el Efesé amplió su ventaja en una buena transición tras una pérdida de balón de Pedro Díaz, que se reclamó como falta. El yeclano Alfredo Ortuño, con un buen chut a pase de Pêpê Rodrigues, la culminó e la mejor manera.



La respuesta del Sporting, incluso con un jugador menos sobre el terreno de juego, fue satisfactoria y un balón colgado al área por José Ángel "Cote" en el saque de una falta lo remató Pablo Insúa absolutamente libre de marcaje en un fallo de la zaga local que castigó el defensa coruñés.



Con el 2-1 se llegó al descanso y en la reanudación no cambió el guión del choque. Los blanquinegros dominaban y los rojiblancos defendían y estaban preparados para tratar de aprovechar alguna acción al contragolpe.



Tras un aviso de Jairo para el tercer gol cartagenerista el equipo sportinguista pudo empatar a la hora de encuentro con un remate de Juan Otero al larguero a centro de Cote.



El hecho de jugar 11 contra 10 no lo tradujo el cuadro dirigido por Carrión en la superioridad que sí mostró en la primera parte y lo corto del marcador hizo que el tramo final fuese apurado para el Efesé y de esperanzas para su oponente, aunque la realidad es que no se registraron ocasiones de verdadero peligro en el áreas.



Con la mínima ventaja local el cuadro cartagenero tiene ante sí la posibilidad de adelantar al Albacete y entrar en zona de promoción pues visitará el Carlos Belmonte el sábado que viene a las seis y media con 56 puntos por los 58 que suman los manchegos.

FICHA DEL PARTIDO

2. Fútbol Club Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Alcalá, Datkovic, Iván Martos; Musto (Eteki, m.81), Pêpê (Mikel Rico, m.81), De Blasis; Darío Poveda (Franchu, m.73), Jairo (David Ferreiro, m.73) y Alfredo Ortuño (Sadiku, m.87).



1. Real Sporting de Gijón: Cuéllar; Guille Rosas (Jordan Carrillo, m.87), Izquierdoz, Bruno, Pablo Insúa (Campuzano, m.87), Cote; Nacho Martín (Rivera, m.65), Jonathan Varane, Pedro Díaz (Aitor García, m.77); Jeraldino (Marsá, m.46) y Juan Otero.



Goles: 1-0, M.31: Darío Poveda. 2-0, M.40: Alfredo Ortuño. 2-1, M.42: Pablo Insúa.



Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, del comité vasco. Mostró la tarjeta amarilla al local Datkovic (m.34) y a los visitantes Juan Otero (m.18), Izquierdoz (m.18), Nacho (m.37) y dos a Varane, quien fue expulsado (m.18). También expulsó con tarjeta roja directa al entrenador visitante, Miguel Ángel Ramírez (m.91).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 8.000 espectadores.