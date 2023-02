El Huesca se reencuentra con la victoria

El Huesca se reencontró este sábado con la victoria, ante el Mirandés en el Alcoraz (1-0), en un partido trabado y con poco fútbol entre dos equipos que apostaron por no encajar goles y no por jugar al ataque.



Algunas acciones aisladas de ambos equipos, como un cabezazo de Raúl Navas en el minuto 23 tras un saque de esquina que salió rozando el larguero y un disparo raso de Obeng que salió cerca del poste izquierdo (m.26), fueron lo poco destacado en la primera media hora del partido.



El Mirandés mejoró en los últimos minutos del primer tiempo y dio algún susto al Huesca.



Tras el descanso, todo igual. El Huesca, inoperante. El Mirandés, elaborando más las jugadas pero sin crear peligro ante la meta local.



En el minuto 73, el debutante Obeng marcó el 1-0 y el Huesca lo dio todo en defensa para conservar su renta ante un rival que acosó la portería local a la desesperada en el tramo final del duelo. Pero no le sirvió de nada.

FICHA DEL PARTIDO

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; C. Salvador, Hashimoto (Timor, m. 60), Obeng ( Kanté, m. 77), Joaquín (Vilarrasa, m. 77), Juan Carlos (Javi Martínez, m.60), y Carrillo (Gerard Valentín, m. 60) .



0 - CD Mirandés: Herrero; Juanlu (Jofre, m. 82), Alex Martín (Llabrés, m. 76), Barbu, Salinas, Raúl Navas; R. López, Prados (Pinchi, m. 76), O. Rey (Manu García, m. 63), Gelabert, y Raúl.



Gol: 1-0, Obeng, m. 73.



Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Jorge Puido, del Huesca, y a O.Rey y Raúl Navas, del Mirandés.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga Smartbank disputado en el estadio El Alcoraz ante 5.418 espectadores.