El Villarreal B sorprende al Cartagena

El filial del Villarreal ganó este miércoles por 0-1 al Cartagena en un partido de LaLiga SmartBank que los de Castellón decantaron a su favor con un gol de Antonio Pacheco y en el que los locales fallaron un penalti -Alfredo Ortuño remató fuera- en el minuto 94.



Es la segunda victoria de los amarillos a domicilio en la temporada para dormir décimos, mientras que los blanquinegros siguen en puesto de promoción de ascenso a Primera División al ser quintos pero pueden salir de esa zona este jueves.



Julián Delmás, Damián Musto y Alfredo Ortuño por Iván Calero, Sergio Tejera y Armando Sadiku fueron las rotaciones de Luis Carrión en el Efesé en esta jornada intersemanal con respecto al que presentó en el choque ganado por 0-1 en Andorra, mientras que Miguel Álvarez, técnico del filial amarillo, no contó de salida con Migue Leal, Dani Tasende, Javi Ontiveros y Fer Niño y les suplió con Sergio Carreira, Carlos Romero, Haissem Hassan y Antonio Pacheco con relación al partido empatado a cero en casa ante el Club Deportivo Leganés.



El duelo arrancó con disparos desviados de Álex Forés y Sergio Lozano en los cinco primeros minutos.



Alfredo Ortuño replicó con dos remates que no encontraron portería, el segundo de ellos por poco. Toni Datkovic también la tuvo pero la defensa visitante despejó el esférico.



Era un partido disputado en las dos áreas y Sergio Lozano y Álex Forés, otra vez, lo intentaron sin puntería y el segundo encontrándose además con la seguridad de Aarón Escandell.



Superada la media hora de partido resultó lesionado Kiko Olivas al resentirse de molestias en el muslo derecho, las cuales ya le hicieron estar de baja durante un par de meses.



Sin el antequerano, sustituido por Pablo Vázquez, y también sin goles se llegó al descanso tras una entretenida primera parte que concluyó con otra intervención de Escandell a lanzamiento de un muy activo Sergio Lozano.



La segunda comenzó con susto, pues Pedro Alcalá recibió un pisotón en el tobillo derecho, pero pudo seguir.



En el minuto 10 de la reanudación una gran acción individual de Haissem Hassan, quien superó a Daktovic, permitió a Antonio Pacheco rematar casi en la línea de gol y así adelantar al conjunto castellonense.



El tanto le sentó mal al Cartagena y, aunque Jairo Izquierdo lo probó con un tiro desviado desde fuera del área, lo cierto es que fue el Villarreal B el que dominó y mantuvo el balón con buenas combinaciones de balón en las que quedó patente el buen pie de sus futbolistas.



Carrión optó por juntar a sus dos arietes -Armando Sadiku acompañó a Alfredo Ortuño- y eso incrementó el peligro en el área visitante.



Una chilena de Pablo de Blasis le salió a las manos de Iker Álvarez en lo que pudo ser el empate, igual que un tiro de Carlo García desde la frontal del área rozó el 0-2.



A los blanquinegros les faltó la clarividencia que sí tuvieron otros días y tampoco tuvieron esa frescura.



En el minuto 87 una mala cesión de Datkovic a Escandell estuvo a punto de sentenciar el choque pero el guardameta lo evitó despejando in extremis y esa acción pudo ser clave.



Apenas dos minutos después el Efesé tuvo el empate hasta por dos veces. Un tiro de Francisco Feuillassier "Franchu" fue repelido por Iker Álvarez y en el rechace Sadiku estrelló el balón en el poste derecho del marco defendido por el guardameta amarillo, quien llegó a tocar el balón para evitar que entrara.



Acto seguido fue Alfredo Ortuño el que, de cabeza, exigió al cancerbero villarrealense en un arreón final que casi tuvo premio.



Un claro agarrón de Sergio Carreira a Franchu, que fue revisado por el árbitro Víctor García Verdura en el VAR, permitió a Alfredo Ortuño empatar en el minuto 94 pero el yeclano envió el cuero muy por encima del larguero.

FICHA DEL PARTIDO

0 - Cartagena: Aarón Escandell; Julián Delmás, Alcalá (Franchu, m.61), Kiko Olivas (Pablo Vázquez, m.34), Datkovic; Musto (Sergio Tejera, m.61), Mikel Rico (Luca Sangalli, m.72), De Blasis; Borja Valle (Sadiku, m.72), Jairo y Alfredo Ortuño.



1 - Villarreal B: Iker Álvarez; Carreira, Hugo Pérez, Iñíguez, Carlos Romero; Carlo (Fall, m.91), Del Moral, Hassan, Antonio Pacheco (Fer Niño, m.73); Sergio Lozano y Álex Forés (Ontiveros, m.73).



Gol: 0-1, M.55: Antonio Pacheco.



Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán. Mostró la tarjeta amarilla al local Luca Sangalli (m.79) y a los visitantes Carlos Romero (m.45), Sergio Lozano (m.76) y Carreira (m.94).



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 7-000 espectadores