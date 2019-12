Courtois: "El besito fue por unos insultos, pero bueno, es el juego entre una afición y un jugador"

Las cámaras de Movistar, siguieron a Thibaut Courtois durante la celebración del empate del Real Madrid en Mestalla en el último minuto del tiempo añadido y se encontraron una dedicatoria del portero belga hacia la grada.

El cancerbero subió al área contraria para rematar en la última jugada, y no sólo logró cabecear a puerta, sino que el rechace se lo quedó Benzema en sus botas para marcar el definitivo 1-1.

Los gestos de Courtois a la grada de Mestalla en la celebración del gol del empate. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/WkO9nCsTUC — #Vamos de Movistar+ (@vamos) December 15, 2019

Courtois, en declaraciones a Movistar, explicó que hubo un grupo de aficionados que no dejó de menospreciarle desde que saltó a calentar: "Me llevan insultando desde el calentamiento y durante todo el partido. Creo que sólo celebré el gol. Ahí me estaban pitando y por eso hice así con las manos, y el besito fue por unos insultos que no se pueden decir en la tele, pero es un poco el juego entre una afición y un jugador", explicó quitando hierro a la situación, que se produce el mismo día en que, en Vallecas, se suspendió un partido de LaLiga Smartbank por insultos al futbolista del Albacete Roman Zozulya.

"Ellos (los aficionados) te dicen cosas durante todo el partido y alguna vez, si hay alguna felicidad así... Yo soy un tío tranquilo pero tampoco creo que hiciera nada malo", finalizó el portero que 'justificó' su reacción.