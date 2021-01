La comprensión del Fuenlabrada con los problemas del temporal: "Hay que intentar ocuparse y buscar soluciones"

El Fuenlabrada vivió toda una peripecia para poder jugar en El Molinón este pasado lunes frente al Real Sporting, en el partido de la 21ª jornada de LaLiga Smarbank. El equipo fuenlabreño pudo llegar a tiempo a primera hora de la tarde y jugar a las 20.30 horas, en un duelo que se resolvió con victoria por 2-1 para el equipo local.

El caso es que, dados los problemas con la nieve para entrenarse en Fuenlabrada, el club madrileño pidió ayuda al Sporting y estos días, el 'Fuenla' se queda en Asturias preparando el encuentro de Copa del Rey de este próximo sábado ante el Levante (18 horas).

José Ramón Sandoval, en El Partidazo de COPE: "Soy un privilegiado, no me voy a quejar" El entrenador del Fuenlabrada se ha mostrado "realista" y ha afrontado con resignación el desplazamiento de su equipo a Gijón. "Nosotros venimos del barro, sabemos de qué va esto"

☀️ ¡Buenos días desde Gijón! El equipo volverá hoy a casa para preparar el encuentro de #CopaDelRey frente al @LevanteUDpic.twitter.com/vsURJnXzKj — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) January 12, 2021

Fue una serie de inconvenientes que el Fuenlabrada 'encajó' con naturalidad, como aclaró en Deportes COPE su Director Deportivo, Miguel Melgar: "En el fútbol no se deja de aprender ni de estar sorprendidos. Ayer amanecimos en un hotel de Fuenlabrada, llegamos a otro hotel de Gijón y ahora estamos en un tercero. Hay que adaptarse, hay que entender que hay una pandemia y que ha caído la mayor nevada en cien años en Madrid. Lo que hay que intentar es ocuparse y buscar soluciones", comentó.

Melgar dijo que al estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini' llegarón sin problema, no sin antes un desplazamiento un tanto estresante: "Fue quizás más el camino, el levantarnos a las 8 en Fuenlabrada para pasar los test de covid-19, luego el traslado al aeropuerto, con hielo pero tranquilos. En el aeropuerto estuvimos hasta las 15 horas sin volar ni comer, aunque pudimos hacerlo en un restaurante con la ayuda del personal del aeropuerto. Llegamos al hotel sobre las cinco, descansamos media hora y luego, la charla y al partido."

Y aunque a Melgar, como Director Deportivo, no le afectó demasiado, sí habló de jugadores como Randy, "que llegó al hotel de las 2 de la mañana, durmió seis horas y luego fue de los mejores ante el Sporting".

Terminó dando las gracias al club sportinguista por la ayuda recibida: "El Sporting se ha portado fenomenal con nosotros, nos está ayudando a lavar ropa, con sus instalaciones para poder entrenarnos… Nuestro campo sigue lleno de nieve".

La visita del Fuenlabrada a Gijón se saldó con derrota

Un buen partido de Djurdjevic, que marcó un doblete, le sirvió al Sporting para doblegar al Fuenlabrada y mantenerse invicto en su propio feudo. El 'Fuenla' no pudo igualar el encuentro pese a que Mula recortó distancias en el minuto 55, marcando el 2-1 definitivo desde el punto de penalti.

�� También pasó por el @partidazocope@JRSandovalH, entrenador del @CFuenlabradaSAD



�� "Me siento un privilegiado por estar en este mundo del fútbol. Se ha disputado el partido y no me voy a quejar"



�� "Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo"https://t.co/GcnghqtlIv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 12, 2021

Su entrenador José Ramón Sandoval, en El Partidazo de COPE, también restó importancia a las condiciones del viaje: "Me siento un privilegiado por estar en este mundo del fútbol. Se ha disputado el partido y no me voy a quejar", dijo en la entrevista que mantuvo con Juanma Castaño, al tiempo que animó a todo el mundo a "hacer un esfuerzo".