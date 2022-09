'Churripi', en busca del récord en la portería del Burgos: "Si igualo a Claudio Bravo, mi premio será puntuar"

El mejor portero de lo que llevamos de temporada en las grandes ligas europeas lo tiene el Burgos CF: José Antonio Caro, 'Churripi', no ha encajado un solo gol en seis partidos de LaLiga Smartbank. Está tan solo a dos partidos del récord de Claudio Bravo, que sumó ocho jornadas consecutivas con la portería a cero. Pero 'Churripi' es un hombre de equipo: "Si llego a igualar a Claudio Bravo, me conformo con el premio de los puntos que saquemos", declaró este jueves en El Partidazo de COPE.

Incluso bromeó con la hipótesis de que, baste haber pasado por los micrófonos de COPE para que encaje un gol en el primer partido del próximo partido del Burgos: "Como ocurra, no vuelvo a hablar con COPE... Aunque firmo, si encajo un gol, que metamos dos. Al final, esto es un deporte de equipo".

Reconoce no tener "ni idea" de estar tan cerca del récord: "No tenía ni idea del récord ni de lo que estaba haciendo, me lo dijo el club. Yo sabía que estábamos puntuando, y fuera de casa, que nos estaba costando".

El Burgos recibe este próximo domingo 25 de septiembre al Levante a las 14 horas.

El apodo, toda una incógnita

Una de las cuestiones que sorprendió de la entrevista tiene que ver con el apodo del jugador. José Antonio sabe que lo de 'Churripi' "es un apodo familiar en el pueblo, por parte de madre, pero no me preguntes por qué lo tengo... porque nunca lo he preguntado".

José Antonio Caro Díaz nació en La Palma del Condado, en Huelva, hace 28 años, y aunque pasó por la cantera del Sevilla, ha jugado en equipos como el Real Valladolid, el Albacete y la Ponferradina.

Y se divierte en Twitch, jugando al Warzone y "entretenerme con la gente. No es mucha la gente que me sigue pero me entretengo".