Christian Rivera y Berto piden disculpas por su agresión a Femenías

El final del partido entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo en el estadio de El Molinón y la celebración visitante por la victoria por 0-1 desataron enfrentamientos, tanganas y empujones entre los jugadores de ambos equipos sobre el terreno de juego y los vestuarios.

Entre esos enfrentamientos, un golpe en la cara que propinó el local Christian Rivera al portero carbayón Joan Femenías cuando nueve futbolistas rojiblancos se dirigieron hacia él, y que fue recogido en el acta del árbitro Daniel Trujillo Suárez. Nada más terminar el encuentro, cuando los jugadores del Oviedo festejaban el triunfo sobre el campo, se produjeron las confrontaciones, una de ellas multitudinaria y una segunda en el otro área.

En una imagen recogida durante la retransmisión televisiva de 'Gol', se ve como nueve jugadores del Sporting de Gijón se dirigen hacia el portero Femenías, al que algunos de ellos empujan, Alberto González 'Berto' le lanza dos patadas y Christian Rivera le golpea en la cara, hasta que interviene Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, para separar y concluir con ese enfrentamiento.

Tanto Berto como Rivera fueron expulsados por ese motivo por el árbitro Trujillo Suárez, a instancias del VAR, una vez terminado el partido, según recogió en el acta publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

"En el minuto 90 el jugador (17) Rivera Hernandez, Christian fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el partido y encontrándonos todos los participantes aún sobre el terreno de juego, a instancias del árbitro asistente de vídeo (VAR), golpear con su mano en la cara con fuerza excesiva al guardameta adversario", se recoge en el acta.

"En el minuto 90, González García, Alberto fue expulsado por una vez finalizado el partido y encontrándonos todos los participantes aún sobre el terreno de juego, a instancias del árbitro asistente de vídeo (VAR), lanzar dos patadas a la altura de la pierna al guardameta visitante sin llegar a impactarle", añade.





En ambos casos, el árbitro redactó que dichas expulsiones no se mostraron sobre el campo "debido a que en el mismo momento estaban teniendo lugar otras confrontaciones multitudinarias sobre el terreno de juego y acceso a vestuarios, informando de la misma a ambos delegados en el túnel de vestuarios", aunque el colegiado no especifica ni cita más nombres de protagonistas en esos incidentes entre jugadores.

Ambos han pedido disculpas en redes sociales

Este domingo, horas después de lo sucedido, ambos futbolistas han pedido disculpas en sus redes sociales. Tanto Christian Rivera como Berto han lamentado la imagen dada en el incidente en el que agredieron a Berto.

"Lamento mucho los incidentes de ayer tras el partido. No reflejan los valores del deporte ni de mi equipo. Nada justifica mi comportamiento. Tampoco ningún tipo de provocación previa hacia nosotros o nuestra afición. Pido disculpas a todos mis compañeros de profesión, a mi equipo y a la afición del Real Sporting y del fútbol en general. Mi trayectoria deportiva siempre ha estado ligada a la deportividad y al respeto hacia mis compañeros de profesión. Sé que he cometido un error y que ya no puedo cambiarlo, pero si debo mirar hacia adelante con el objetivo de ser cada día mejor en el apartado personal y profesional", escribió Christian Rivera.

Por su parte, Berto puso el siguiente mensaje: "Sobre lo ocurrido en torno al partido de ayer y especialmente al término del mismo, quiero disculparme con todas las personas aficionadas al fútbol, todos mis compañeros de profesión, el club y la afición. La violencia no está justificada en ningún caso, ni tampoco ante ninguna provocación. Pido perdón por mi reacción de ayer que no responde a los valores de la deportividad y el respeto a los rivales que siempre practiqué. Esto hoy duele, pero estoy seguro de que será un aprendizaje para mí en el futuro".