El Cartagena vence por la mínima al Mirandés con gol de Ortuño y recupera un puesto de playoff

El Fútbol Club Cartagena venció por 1-0 al Club Deportivo Mirandés y vuelve a ocupar puesto de promoción de ascenso a Primera División varios meses después, al ser sexto en LaLiga SmartBank con 53 puntos: uno más de los que tiene el Albacete Balompié, al que ha superado en la tabla.



El olfato goleador de Alfredo Ortuño y las paradas de Aarón Escandell le dieron al equipo de Luis Carrión su tercera victoria consecutiva en el campeonato.



Ante un rival de la parte media baja de la tabla -el Mirandés es ahora decimosexto, con 42 puntos- el Efesé presentó tres novedades en su once, las de Iván Martos y los argentinos Musto y Franchu en perjuicio de Farru, Eteki y Darío Poveda con respecto al partido ganado por 1-3 en Leganés, mientras que en los visitantes, que llegaban tras tres jornadas sin ganar -ya son cuatro-, aparecieron de salida Beñat Prados y Jofre, en lugar de Michelis y Roberto López.



Los blanquinegros comenzaron con más de ímpetu y generaron peligro por mediación de Jairo y Borja Valle, ambos rematando fuera en los primeros 18 minutos de encuentro. A partir de ahí el juego se ralentizó y apenas se pisó las áreas hasta que en el minuto 45 Aarón Escandell voló para despejar un tiro de Óscar Pinchi que iba camino de ser el 0-1 justo antes del descanso.



La primera ocasión de la segunda parte también fue visitante, con una incursión de Raúl García cuyo chut taponó Datkovic en el minuto 48. El Mirandés, más incisivo, volvió a estar cerca del gol con un tiro de Jofre que se estrelló en el poste izquierdo del marco local.



Los de Carrión replicaron con una acción en la que Alfonso Herrero debió intervenir para atajar un mal despeje de Beñat Prados que se alojaba en su portería y acto seguido Borja Valle no llegó por centímetros a un pase de Ortuño, recién incorporado al partido en sustitución de Franchu.



El mismo Ortuño, de cabeza, tras un córner botado y que encontró la prolongación de Musto, también con la testa, inauguró el marcador en el minuto 67 y colocaba a su equipo en el sexto puesto de la clasificación. De ese modo el balón parado y el espíritu de 9 del yeclano desatascaban un partido en el que el Efesé no se estaba encontrando cómodo.



Joseba Etxeberria buscó la reacción con los cambios y la maniobra casi le dio resultado. El Cartagena estuvo cerca del 2-0 con una buena acción individual de Jairo que no encontró el remate de Borja Valle pero los compases finales fueron de acoso castellano.



Nico Serrano, en el minuto 84, obligó a intervenir a Aarón Escandell y el guardameta le negó también el gol a Javi Llabrés, quien lo intentó desde la frontal del área. Las paradas de la tarde las haría el valenciano en los minutos 90 y 94, ambas a tiros de Raúl García, la primera con el pie derecho y la segunda estando de rodillas.

??? ?????? • #CartagenaMirandés@17Etxeberria: “Hemos hecho el partido que queríamos y hemos generado muchas ocasiones” pic.twitter.com/RrHf7TmY8o — Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) April 9, 2023

Ortuño, de chilena, también pudo hacer uno de los goles de la temporada pero el balón se le marchó fuera y con el 1-0 y alivio en los de Luis Carrión concluyó el encuentro.

Ficha del partido

1. Fútbol Club Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Kiko Olivas (Alcalá, m.59), Datkovic, Iván Martos; Musto (Eteki, m.77), Pêpê, De Blasis; Jairo (David Ferreiro, m.86), Franchu (Alfredo Ortuño, m.59) y Borja Valle (Darío Poveda, m.86).



0. Club Deportivo Mirandés: Alfonso Herrero; Beñat Prados (Simón Moreno, m.80), Álex Martín, Barbu; Álvaro Sanz (Roberto López, m.72), Oriol Rey, Juanlu Sánchez, José Salinas; Jofre (Nico Serrano, m.72), Óscar Pinchi (Javi Llabrés, m.80) y Raúl García.



Gol: 1-0, M.67: Alfredo Ortuño.



Árbitro: Jon Ander González Esteban, del comité vasco. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Musto (m.36), Franchu (m.55) y Eteki (m.78) y a los visitantes Beñat Prados (m.38) y Álex Martín (m.88).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 10.111 espectadores.