El Cartagena rompe la buena racha del Eibar como local con un contundente 0-3

El Cartagena acabó con la condición de invicto del Eibar en Ipurúa esta temporada con una contundente victoria (0-3).



El Cartagena salió como un tiro y en el minuto 2 Jairo firmó el 0-1 con un disparo por bajo y muy ajustado al palo izquierdo de la meta del Eibar, que, cuando aún no se había repuesto del mazazo, encajó el segundo. Lo marcó Borja Valle tras recibir un centro de Óscar Ureña.



El Eibar intentó reaccionar y en el minuto 10 tuvo la primera ocasión clara tras un centro lateral de Arbilla que Bautista mandó alto. El partido se le había puesto muy cuesta arriba, pero no se rindió.



Lo intentó sin mucha fortuna con un remate de Matheus Pereira en el minuto 23 y posteriormente fue Corpas el que creó algo de peligro. El Eibar proponía ante un Cartagena que, con su cómoda ventaja, se limitaba a labores de contención.



En el descaso Garitano movió el banquillo y dio entrada a Rahmani para dar más mordiente ofensiva a su equipo, que siguió llevando la iniciativa.



Pero el Cartagena jugaba con comodidad y se defendía sin grandes apuros, a la espera de golpear a la contra.



Con el Eibar volcado sobre el terreno contrario, un jugador exarmero, De Blasis, dio la puntilla al conjunto vasco con el tercer gol del Cartagena (m.69) tras un contraataque y una asistencia de Pepe.



No fue el día del Eibar, que encadenó su segunda derrota consecutiva. Se mantiene en puestos de promoción, pero se aleja del liderato.

Ficha del partido

0. Eibar: Luca, Corpas (Rahmani, m. 46), Venancio, Berrocal, Arbilla, Imanol, Javi Muñoz (Aketxe, m. 58), Nolaskoain (Aldai, m. 87), Matheus (Troncho, m. 87), Bautista (Quique, m. 75) y Stoichkov.



3. Cartagena: Aarón Escandell, Iván Calero, Kiko Olivas, Datkovic, Iván Martos (Alcalá, m. 33), Pepe, Musto (Mikel Rico, m. 82), Ureña (Ortuño, m. 46), De Blasis, Jairo (Jansson, m. 70) y Borja Valle (Yan Eteki, m. 70).



Goles: 0-1, m.2: Jairo. 0-2, m.5: Borja Valle. 0-3, m.69: De Blasis.



Árbitro: Francisco Hernández, del Comité Extremeño. Amonestó a Datkovic, Jon Bautista, Arbilla, Nolaskoain y Calero.



Incidencias: partido disputado en Ipurúa ante 5.187 espectadores, según el club vasco. Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en el terremoto de Turquía y Siria.