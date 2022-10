Resumen en vídeo del Oviedo, 1 - Cartagena, 3: El Cartagena refuerza su buen inicio liguero a costa del Oviedo

El Cartagena sigue dando pasos hacia adelante en este arranque liguero y el último y más contundente lo firmó este domingo en el Carlos Tartiere a costa del Real Oviedo de Jon Pérez Bolo, al que le endosó un 1-3 que ahonda aún más en las dudas del conjunto azul, que cambió hasta tres veces de sistema sin resultado.



Al Cartagena se le puso de cara el partido cuando solo se llevaban diez minutos. Una de las cinco novedades que introducía Bolo en el once, el central David Costas, perdió la marca de Sadiku en un saque de banda y el albanés no perdonó el descuido y convirtió la acción entre De Blasis y Calero en el primer tanto del conjunto albinegro.



Los carrileros del equipo visitante complicaron la tarea defensiva de la zaga local hasta el punto de que un centro de Jairo que acabó en el lado de Calero estuvo a punto de suponer el segundo, pero Tomeu despejó el balón cuando este buscaba una escuadra.



Hubo que esperar al minuto 20 para ver el primer acercamiento azul, y el protagonista fue un Pomares que, subiendo la banda izquierda, buscó sin éxito el remate de su homólogo en la derecha, Miguelón.



Jairo y Calero volvieron a repetir su jugada y en el córner resultante Costas -que debutaba en liga tras dos meses ausente por lesión- falló de nuevo ante Alcalá, que se escapó del central al igual que Sadiku y puso el 0-2 en el electrónico.



En la segunda mitad, Bolo pasó al 4-3-3 con la entrada de Montoro y ladeó a Enrich a la izquierda, pero la jugada no le dio resultado y a la hora de partido volvió al 4-4-2 con la irrupción en el esquema de Bretones y el cambio de Obeng por Enrich, aunque lo más peligroso fue un centro de Sangalli que no encontró remate.



A falta de quince minutos Bolo volvió a cambiar el sistema por tercera vez para jugar con tres defensas, pero lo que llegó fue el tercero de los de Luis Carrión, obra de nuevo de Alcalá tras un saque de esquina botado desde la izquierda en el que falló otra vez la marca de Costas.



Un gol de Bastón en el último minuto a pase de Sangalli maquilló el resultado para el Oviedo, pero no evitó la pitada final con la que el Tartiere despidió a los suyos.



FICHA DEL PARTIDO:



1 – Real Oviedo: Tomeu Nadal; Miguelón (Hugo Rama, min 75), Tarín, Costas, Pomares; Viti (Sangalli, min 66), Luismi, Javi Mier (Abel Bretones, min 56), Marcelo Flores (Montoro, min 46); Sergi Enrich (Obeng, min 56) y Borja Bastón.



3 – Cartagena: Escandell; Iván Calero (Delmás, min 85), Alcalá, Kiko Olivas, Datkovic, Jairo Izquierdo (Jaime Romero, min 85); Musto, Mikel Rico, Pablo de Blasis (Luca Sangalli, min 75); Borja Valle (Arribas, min 61) y Sadiku (Sanmartín, min 85).



Goles: 0-1, M.10: Sadiku. 0-2, M.33: Alcalá. 0-3, M.80: Alcalá. 1-3, M.94: Bastón.



Árbitro: López Toca (Colegio cántabro). Amonestó a los locales Miguelón (m.43) y Pomares (67) y a los visitantes Datkovic (25) y Alcalá (92).



Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga Smartbank disputado en Carlos Tartiere ante 13.501 espectadores.