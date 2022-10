El Cartagena se coloca cuarto tras vencer a un Ibiza sin chispa

El Cartagena, con más pegada que el Ibiza, ganó este domingo por 2-0 en el estadio Cartagonova y, con ese resultado, accede al cuarto puesto de la tabla en LaLiga SmartBank, ahora con 20 puntos en 11 jornadas, y deja a su rival decimoséptimo con 11 y rozando la zona de descenso.



Los blanquinegros sólo tienen por delante a la Unión Deportiva Las Palmas, líder con 23; al Deportivo Alavés, con 22; y al Burgos Club de Fútbol, con 21.



Luis Carrión, entrenador del Efesé, siguió con las rotaciones a la que ya recurrió en Tenerife y esta vez le dio la titularidad a Pablo Vázquez, Damián Musto y Alfredo Ortuño en lugar de Kiko Olivas, Mikel Rico y Armando Sadiku.



El choque, con esas novedades en los cartageneros, comenzó con el visitante Juan Ibiza viendo tarjeta amarilla en apenas 45 segundos por una falta a Pablo de Blasis.



La primera ocasión fue también para el Ibiza, con un disparo de Suleiman Camara, desde fuera del área, al lateral de la red.



El Efesé replicó con un taconazo de Luca Sangalli a pase de Isak Jansson que obligó a la zaga balear a despejar.



En un encuentro muy igualado el Cartagena tenía más el balón y buscó el gol con disparos lejanos de Jansson y Borja Valle, el primero de ellos a las manos de Daniel Fuzato y el segundo por encima del larguero.



El cuadro insular, por su parte, lo intentó con balones colgados al área que no inquietaron demasiado a Aarón Escandell y a su defensa y con un tiro también desde fuera del área de Miguel Azeez que atajó el guardameta local en dos tiempos.



En la reanudación, con apenas cinco minutos transcurridos, una gran cabalgada de Toni Datkovic y su buen centro encontró el remate de Iván Calero para establecer el 1-0. El lateral izquierdo recorrió el campo con el balón y el derecho le puso la firma a la acción.



Los ibicencos trataron de reaccionar con un tiro ligeramente desviado de Suleiman Camara y también el Cartagena pudo marcar el 2-0 con un disparo igualmente fuera de Borja Valle.



Más clara fue la ocasión de Alfredo Ortuño para doblar la ventaja blanquinegra, pero no encontró la portería cuando estaba delante del portero rival.



Los mismos protagonistas coincidieron poco después y esta vez el cabezazo de Ortuño desde el área pequeña fue repelido por Fuzato.



El conjunto entrenado por Javier Baraja se libró de lo que parecía el segundo tanto blanquinegro y optó por un triple cambio para quemar sus naves apostando por introducir de golpe a Manuel Agudo Nolito, Zé Carlos y Pape Diop.



Aarón Escandell, despejando un tiro de Darío Poveda que iba a gol, evitó el empate y a continuación sí que llegó prácticamente la sentencia.



Sadiku, tirándose en plancha para rematar de cabeza un centro medido de Jairo Izquierdo tras gran jugada de éste, logró el 2-0.



En los compases finales Darío Poveda, rematando de cabeza fuera, y Ekain Zenitagoia, obligando a intervenir a Aarón Escandell, tuvieron la ocasión de recortar distancias pero no lo hicieron para alivio de su oponente, que tuvo un final más o menos plácido.

Ficha del partido:

2. Fútbol Club Cartagena: Aarón Escadell; Iván Calero, Pedro Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic; Musto (Mikel Rico, m.57), Luca Sangalli (Sergio Tejera, m.77), De Blasis; Borja Valle (Jairo, m.57), Jansson (Óscar Arribas, m.77) y Alfredo Ortuño (Sadiku, m.74).



0. Unión Deportiva Ibiza: Fuzato; Fran Grima, Martín Pascual, Juan Fernández, Javi Vázquez (Escobar, m.40); Iván Morante, Armando Shashoua (Ekain, m.63), Miguel Azeez (Pape Diop, m.73), Suleiman Camara (Zé Carlos, m.73); Miki Villar (Nolito, m.73) y Darío Poveda.



Goles: 1-0, M.50: Iván Calero. 2-0, M.83: Sadiku.



Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano manchego. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Borja Valle (m.33), Musto (m.43), De Blasis (m.45+1) e Iván Calero (m.87) y al visitante Juan Ibiza (m.1).



Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 9.000 espectadores.