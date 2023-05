Cartagena y Burgos empatan y hacen un favor al Albacete en la lucha por los playoff de ascenso

El Cartagena y el Burgos empataron este domingo 0-0 y, con ese resultado, le hicieron un favor al Albacete, que previamente había ganado por 0-5 en Ibiza y ahora, siendo sexto, aventaja en cuatro puntos al Efesé, séptimo, y ya en ocho a los castellanos, que pasan a ser novenos, adelantado por el Real Oviedo, en LaLiga SmartBank.

CRÓNICA | Empate sin goles ante el Burgos CF (0-0).#CartagenaBurgosCF — FC Cartagena ???? (@FCCartagena_efs) May 7, 2023



Luis Carrión, entrenador local, introdujo varios cambios en su once con respecto al partido empatado a uno el pasado sábado en Albacete -Kiko Olivas, Mikel Rico y Borja Valle en lugar de Pedro Alcalá, Pêpê Rodrigues y Alfredo Ortuño-, mientras que el cuadro burgalés sólo hizo una variación -Curro Sánchez por Sergio Castel-.



El equipo de casa quiso mandar desde el comienzo y pudo adelantarse en acciones de Borja Valle y Pablo de Blasis, pero en ambos casos la defensa -Aitor Córdoba primero y Grego Sierra después- despejó en el área cuando en la grada casi se cantaba el gol.



En el minuto 22 Álex Bermejo, lesionado, tuvo que ceder su sitio a Gaspar Campos y cinco después el Efesé se quedó con un jugador menos al ser expulsado Toni Datkovic por una dura falta a Aitor Córdoba.

Al cuadro blanquinegro, que en los dos últimos partidos ante el Sporting de Gijón y en Albacete jugó muchos minutos en superioridad, le tocaba en esta ocasión justo lo contrario.



Pese a jugar 10 contra 11 los de Carrión siguieron tratando de llegar la iniciativa y antes del descanso Darío Poveda remató fuera a centro de De Blasis.



El Burgos, pese a su superioridad, no encontró el camino para generar peligro y por ello su entrenador, Julián Calero, movió el banquillo dando entrada a Sergio Castel en lugar de Juan Artola.



Raúl Navarro y Curro Sánchez, con sendos lanzamientos desviados; y Jesús Areso, con un envío que atajó Aarón Escandell, lo intentaron por parte de los castellanos.



La ventaja numérica ya empezó a notarse -por eso Carrión introdujo un triple cambio de una tacada- y el propio Areso no estuvo lejos de llegar al 0-1, pero le faltó remate, y luego Sergio Castel se topó con Pedro Alcalá.



El mismo Sergio Castel sí marcó de cabeza en el minuto 73 pero el tanto no valió porque se le indicó falta en el salto sobre Iván Martos.



Los dos equipos fueron a por el triunfo sabiendo que el empate no les valía, aunque al Cartagena, pese a contar con el apoyo de su afición, le costó pisar el área contraria con peligro a pesar de la incorporación de un futbolista rematador nato como Alfredo Ortuño.



A base de coraje, los blanquinegros lo intentaron hasta el final y un tiro de Francisco Feuillassier "Franchu" casi sorprendió a José Antonio Caro. Acto seguido la tuvo Ortuño con un remate de cabeza que no encontró la portería.



La última oportunidad fue para Pablo Valcarce, cuyo tiro se marchó fuera por centímetros en lo que pudo ser el tanto del triunfo burgalés en un partido muy intenso y en el que el resultado dejo insatisfecho a ambos contendientes.

Ficha del partido

0 - Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Kiko Olivas, Datkovic, Iván Martos; Musto (Pêpê, m.85), Mikel Rico (Eteki, m.68), De Blasis; Jairo (Alcalá, m.68), Darío Poveda (Alfredo Ortuño, m.68) y Borja Valle (Franchu, m.74).



0 - Burgos: Caro; Areso, Aitor Córdoba, Grego Sierra (David Goldar, m.77), Fran García (Matos, m.83); Elgezabal, Raúl Navarro, Atienza (Pablo Valcarce m.77), Curro Sánchez, Álex Bermejo (Gaspar Campos, m.22) y Artola (Sergio Castel, m.46).



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer, del comite balear. Mostró la tarjeta amarilla a los visitantes Grego Sierra (m.45+3), Fran García (m.66) y Aitor Córdoba (m.78) y expulsó con roja directa al local Datkovic (m.27).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo novena jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova ante unos 11.000 espectadores. En el descanso se produjo una pedida de mano.