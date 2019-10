El 'cara mojón' del presidente del Extremadura a un árbitro le cuesta dos partidos de sanción

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción al presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, por dirigirse en términos de menosprecio o desconsideración a los árbitros tras el encuentro ante el Ponferradina (1-1) de la undécima jornada de Liga.

La RFEF confirmó este miércoles la resolución del Comité, que decidió la sanción en aplicación del artículo 117 de su Código Disciplinario.

El presidente del Extremadura llamó 'cara mojón' al técnico del VAR Manuel Franganillo, además, le dijo: "Estoy hasta los huevos del VAR, te vas a enterar" al técnico del VAR. 13 oct 2019 - 23:44

El acta arbitral del partido reflejó que a la conclusión del mismo, cuando el equipo arbitral estaba en el túnel de vestuarios, una persona identificada como Manuel Franganillo, se acercó al técnico de VAR, José Antonio Rodríguez Serrano, "dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: ¡Cara mojón!, ¡Estoy hasta los huevos del VAR!, ¡Te vas a enterar!".

"Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: "¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!", teniendo que ser retirado por la Policía Nacional", añadió el colegiado andaluz Jorge Figueroa Vázquez en el documento.

El presidente del club extremeño utilizó después las redes sociales para pedir disculpas al técnico del VAR, a la afición del equipo y al propio club. "Me equivoqué y bajo ningún concepto puedo justificar este comportamiento (...), no estuve para nada acertado", escribió.

El Comité de Competición también decidió hoy sancionar con un partido al jugador del Extremadura Gio Zarfino por acumulación de amonestaciones en el citado encuentro.