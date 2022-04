Cabreo de Paco Jémez tras perder en Burgos: "Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido..."

Notable enfado de Paco Jémez al término del partido que su equipo, la UD Ibiza, jugó en Burgos, de LaLiga Smartbank.

El equipo balear perdió por 2-1, en un duelo que enfrentaba a dos equipos de la zona media de la clasificación. Sin embargo, a Jémez le sentó mal la derrota, por la que se sintió responsable: "Es una sensación entre rabia y pena porque veo que tiramos el trabajo por la puñetera borda, y me da pena porque creo que hemos hecho un partido para ganar. Y hemos perdido por nosotros mismos. Tengo la sensación de frustración que me dan ganas de coger algo y comerme porque el responsable de los errores soy yo", analizó con rabia el técnico canario según golpeaba el micrófono de la sala de prensa.

Tablas en Zorrilla y el Eibar sigue líder; el Oviedo se lleva un derbi bronco; el Alcorcón, descendido El Almería empata ante el Pucela (2-2) y permite al Eibar seguir líder tras empatar (2-2) ante Las Palmas. El Oviedo se lleva el derbi asturiano (0-1). Tablas en el Huesca-Zaragoza 15 abr 2022 - 21:12

Después, mantuvo un tenso intercambio de impresiones con otro periodista que le preguntó si ha detectado falta de tensión competitiva por encontrarse en esa zona intermedia de la clasificación.

"¡Solo faltaba que dijera que estamos de vacaciones! Si tú intuyes que los errores de hoy es por eso, entonces, me vas a disculpar, pero de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen del equipo un equipo entregado…? ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso", le dijo al periodista.

"Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar la falta de respeto... Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido. Esto va para largo, esto es un suplicio todos los días", finalizó.