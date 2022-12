Burgos y Huesca firman un empate para cerrar la primera vuelta

El Burgos dejó escapar de nuevo dos puntos de El Plantío ante el Huesca en un partido muy igualado en el que pequeños detalles han provocado los dos goles.



Dos equipos con un estilo muy similar que suman un punto que seguramente sabe mejor al Huesca que al Burgos que pelea por continuar una jornada más en la zona alta de la clasificación y pone fin a este 2022 de ensueño en cuarta posición con 35 puntos y cierra la primera vuelta del campeonato con un más que positivo balance.



Los de Julián Calero salieron valientes en su estadio, con un once que no es el habitual, con Valcarce de titular, quién tuvo el primer acercamiento por parte del equipo burgalés en el minuto 11 pero se encontró con el guardameta y dos minutos más tarde, el de Ponferrada volvió a tener disparo y en esta ocasión fue Pulido el que tapó todas las ocasiones.



El Burgos tuvo el control del balón mientras que el conjunto altoaragonés intentaba atacar en estático, pero la insistencia en el juego y las ocasiones eran de los locales, que desplegaron su juego en el campo rival y de hecho tuvieron las más claras después de que una falta lanzada por Curro se fuese por muy poco por encima del larguero.



Mejoró su juego el Huesca, no solo en defensa, tapando todas las contras del Burgos sino y en ataque buscando la espalda de la defensa burgalesa intentando generar peligro ante el desajuste burgalés.



Con el Huesca mucho más adelantado, Caro salvó un balón cabeceado por Kento, quién poco después vio amarilla en una entrada fuerte y a destiempo sobre Curro, y otra falta que desaprovechó el Burgos, pues en este caso Borja González la estrelló contra la barrera.



En el tiempo añadido, cuando apenas quedaba tiempo para que ninguno de los dos equipos, el Huesca abrió la lata en un contragolpe magistral en el que el árbitro dejó seguir a pesar de cumplirse los dos minutos de añadido y por la derecha llegó al área el balón en el punto de penalti donde lo recogió Joaquín, que con un disparo ajustado al palo largo terminó batiendo a Caro para adelantar a los de Ziganda.



El equipo altoaragonés hizo daño en ese tanto que llegó con todo muy igualado, el Burgos había empezado mejor pero fue cediendo poco a poco y los visitantes aprovecharon esa buena acción para ponerse por delante.



Empató el partido el Burgos casi nada mas dar comienzo la segunda parte, Curro colgó desde la derecha una falta lateral que no despejó la defensa oscense y en el barullo del área, con jugadores de los dos equipos, Grego Sierra bajó el balón para ponerlo en el palo derecho.



FICHA DEL PARTIDO:



1- Burgos Club de Fútbol: Caro; Borja González (Areso min 79), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Matos (Fran García min 85); Atienza, Elgezabal; Curro Sánchez, Miki Muñoz (Raúl Navarro min 85), Valcarce (Juan Hernández min 71); y Mourad (Artola min 71).



1- SD Huesca: Andrés Fernández; Andrei, Jorge Pulido, Blasco, Florian, Vilarrasa; Hashimoto (Carrillo min 56), Cris Salvador; Joaquín (Timor min 56), Kanté (Gerard Valentín min 56) y Juan Carlos (Escriche min 86).



Árbitro: Fuentes Molina (Colegio Valenciano). Amonestó a Matos (min 38), Curro (min 59) por el Burgos CF; y a Hashimoto (min 42), Florian (min 47), Salvador (min 61) por la SD Huesca.



Goles: 0-1 M.45: Joaquín. 1-1 M.47: Grego Sierra.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8794 espectadores. Aitor Córdoba fue homenajeado por sus 100 partidos en Segunda División con la camiseta blanquinegra.



Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la abonada Celia Revilla Ruiz, que era además jugadora de las categorías inferiores del Burgos. El saque de honor fue realizado por la piloto Susana Hernando, del equipo TH Trucks Team de camiones que irá al Dakar. En el descanso, el Burgos CF presentó a todos los equipos de su cantera.