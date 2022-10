El Burgos golea al líder Alavés con El Plantío a rebosar y récord de Churripi en la portería

El Burgos sumó una victoria más en su feudo ante el Alavés (3-0) en un partido en el que por fin llegaron los goles blanquinegros y el guardameta José Antonio Caro hizo historia al superar a Claudio Bravo como portero más tiempo imbatido en el fútbol profesional español en un inicio de Liga.



El Burgos suma 15 puntos en su lucha por la permanencia y, a la espera de conocer otros resultados, es quinto tras un partido que controló la mayor parte de tiempo. El Alavés perdió su primer partido de la temporada, el primero también en el que se queda sin marcar.



Avisó el Burgos en los primeros minutos que el partido no iba a ser fácil para el Alavés, planteó un duelo muy serio Julián Calero en el arranque, presionando mucho al Alavés, que no terminó de estar cómodo en el campo aunque con el paso de los minutos fue ganando terreno.



Las fuerzas se fueron igualando entre los dos equipos más rocosos de la categoría.



Le costó a ambos mantener la posesión, especialmente al Burgos, que no suele estar acostumbrado a llevar las riendas del partido, pero el Alavés dejó hacer a los de Julián Calero y rozando la media hora volvió a avisar sin mucho peligro a Sivera.



El Alavés estuvo a punto de marcar en el minuto 34, a tan solo dos del récord de imbatibilidad de Caro, pero el guardameta sacó muy seguro el disparo de Salva Sevilla y dos minutos después rompió el récord que hasta entonces ostentaba Claudio Bravo, bajo los palos del Barcelona en la temporada 2014/2015.



Lo siguió intentando el Alavés buscando la victoria, pero la defensa burgalesa no le puso nada fácil las cosas.



Tras el descanso, llegó una gran jugada del cuadro local, en la que Córdoba condujo el balón y abrió campo para Areso, que centró para que Valcarce bajase el balón y Gaspar Campos se estrenó como goleador del Burgos marcando el tercer tanto de la temporada para los blanquinegros.



El Burgos se acomodó, mientras que el Alavés trataba de igualar el partido, pero la suerte no estuvo del lado del equipo de Luis García, que vio cómo en una con una contra se le escapó la posibilidad de sumar al menos un punto.



Mumo se marchó solo desde su portería en velocidad, sin defensas por delante, y cuando Sivera se tiró al suelo picó el balón y firmó el segundo tanto burgalés.



Con el partido controlado, el tiempo fue pasando y el Alavés no generaba peligro, ni siquiera en el tiempo añadido, mientras que El Plantío disfrutó de su equipo, que puso la puntilla cuando el tiempo estaba a punto de cumplirse.



Curro aprovechó un despeje de Sivera con el tiempo prácticamente cumplido para marcar el tercer tanto del Burgos, que se resarció de la sequía goleadora que le había acompañado durante estas jornadas.

Ficha del partido:

3 - Burgos: J.A. Caro, Areso (Borja González min 86), Córdoba, Zabaco, Fran García (Matos min 76), Elgezabal, Atienza, Curro, Valcarce (Mourad min 86), Gaspar Campos (Mumo min 76) y Artola (Alex Bermejo min 67).



0 - Deportivo Alavés: Sivera, Tenaglia, Abqar, Maras, Duarte, Salva Sevilla (Rebbach min 85), Benavidez (Toni Moya min 62), Guridi, Alkain (Rober min 73), Luis Rioja (Jason min 85) y Miguel (Taichi min 62).



Goles: 1-0 M.53 : Gaspar Campos. 2-0 M.81: Mumo. 3-0 M. 95: Curro.



Árbitro: Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó por el conjunto local a Valcarce (min 63), Grego Sierra (min 71) y Córdoba (min 82), y por el visitante a Miguel (min 16) y Tenaglia (min 22).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Smartbank disputado en El Plantío ante 10.891 espectadores.