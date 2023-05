Bryan Zaragoza guía a un Granada líder

El Granada se situó como líder de LaLiga SmartBank, a la espera de los resultados del domingo, al vencer en el Estadio Nuevo Los Cármenes por 2-0 al Lugo, ya descendido, que dio la cara aunque apenas puso en apuros a los locales.

Los tantos de Antonio Puertas y de Bryan Zaragoza, que firmó uno de los goles de la temporada, en apenas cuatro minutos en el primer tiempo fueron suficientes para el Granada en un partido con una segunda parte en la que no pasó casi nada destacado.

El equipo rojiblanco, con un once titular bastante ofensivo, saltó al césped decidido a sentenciar el partido por la vía rápida ante un Lugo sin complejos que corría siempre que podía y llegaba al área rival con mucha gente.

El joven Bryan aprovechó su titularidad para activar el ataque en el primer tiempo y ser clave en los dos goles locales, que llegaron en los minutos 17 y 21, el primero al iniciar una acción que desequilibró el albanés Myrto Uzuni y finalizó Antonio Puertas, y el segundo al culminar una sensacional acción personal.

En el resto de la primera parte y en toda la segunda el aburrimiento fue protagonista y apenas hubo ocasiones de gol. El Lugo no las creó porque no podía y el Granada, porque se contentaba con que no peligrara el 2-0.

Uzuni, máximo goleador de la categoría, se topó un par de veces con el acierto del meta costarricense Patrick Sequeira, que también evitó con una buena parada un tanto de José Callejón y otro de Víctor Meseguer y, por tanto, un triunfo local más abultado.

FICHA DEL PARTIDO



2 - Granada: André Ferreira; Ricard (Quini, m.76), Rubio, Ignasi Miquel, Jonathan Silva; Pol Lozano (Petrovic, m.65), Melendo (Alberto Soro, m.65), Antonio Puertas (Meseguer, m.57), Bryan; Uzuni y Weissman (Callejón, m.57).

0 - Lugo: Sequeira; Loureiro, Xavi Torres, Alberto, Andoni, Juanpe (Avilés, m.75), Carbó (Antonetti, m.63), Señé, Baena (Cuéllar, m.75), Idrissa (Gui, m.75) y Barreiro (Sebas Moyano, m.63).

Goles: 1-0, M.17: Antonio Puertas. 2-0, M.21: Bryan.

Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano-leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Pol Lozano (m.2) y Rubio (m.39).

Incidencias: Partido de la jornada 40 de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 19.500 espectadores. Lleno.