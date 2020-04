Biel Ribas rescinde su contrato con el Fuenlabrada

El portero catalán del Fuenlabrada ha rescindido este viernes su vinculación con el club tras no llegar a un acuerdo sobre la fecha del fin de su contrato. Otro futbolista podría seguir su pasos si el club madrileño no acepta su propuesta de fijar una fecha concreta para el final de la vigencia de este. Según ha podido saber la Cadena COPE ambos no aceptaron la propuesta del Fuenlabrada de ampliarlos más allá del 30 de junio.

�� COMUNICADO | Biel Ribas y el CF Fuenlabrada acuerdan finalizar su relación contractual ➡️ https://t.co/tRerfGxCxB pic.twitter.com/VpnMfjUanB — C. F. Fuenlabrada �� (EN CASA) (@CFuenlabradaSAD) April 3, 2020

La entidad propuso a los futbolistas que acababan contrato el 30 de junio que lo ampliaran, pero de forma indeterminada. Tres jugadores no aceptaron la oferta del club (Biel Ribas ya rescindido), el futbolista que se encuentra en negociaciones y otro que finalmente reculó y accedió a la petición del Fuenlabrada.

El Fuenlabrada había ofrecido a todos los futbolistas de la plantilla el mantenimiento íntegro de sus salarios siempre y cuando acabaran la temporada en el club, aunque esta se alargase más allá del 30 de junio.