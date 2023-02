Bebé da el triunfo al Zaragoza en la última jugada del partido

El ex rayista 'Bebé' no pudo tener mejor debut con el Zaragoza, al marcar en la última jugada del partido ante el Andorra, que encaja su cuarta derrota consecutiva y tan solo ha sumado 5 de los últimos 27 puntos posibles.



Los de Fran Escribá gozaron de las mejores ocasiones pero no los concretaron hasta que el caboverdiano Tiago Manuel Dias Correira 'Bebé' aprovechó un pase del argentino Giuliano Simeone y batió a Marc Vidal, a 30 segundos del final.



Ya en el primer minuto de juego, Francho Serrano probó los reflejos de Marc Vidal con un chute desde la frontal del área. El portero de Villarreal rechazó y el balón lo recogió Vada aunque 'Petxa' con el pie desvió su remate.



El juego de los de Eder Sarabia fue plano y sin nada de profundidad. Los de Fran Escribá se defendieron con bastante orden y salieron bien al contragolpe. En el minuto 13 y después de una salida de un córner del FC Andorra llegó la segunda oportunidad del Real Zaragoza. Víctor Mollejo lideró un contraataque cedió a Giuliano Simeone, pero el hijo del 'Cholo' remató cruzado al palo.



Fran Escribá perdió por lesión a Víctor Mollejo en el minuto 32 y dio entrada en su lugar a Miguel Puche. Antes de llegarse al descanso la volvió a tener Giuliano Simeone. El delantero, de 20 años, realizó un gran control con el talón después de un pase largo de Fran Gámez y Marc Vidal salvó su remate desde fuera del área. En el rechace, Puche también se encontró con la reacción desde el suelo del meta local.



La primera llegada con cierta claridad del FC Andorra llegó en el descuento, con un remate de Héctor Hevel por encima del travesaño después de una jugada por banda izquierda de Diego Pampín.



En la reanudación, Fran Escribá hizo debutar a 'Bebé', refuerzo de invierno procedente del Rayo Vallecano.



El juego plano y sin profundidad del FC Andorra siguió. Poca sensación de peligro. Destacó una ocasión de Bundu que remató cruzado a fuera. La respuesta al otro lado con un disparo desde la frontal de Puche que paró Marc Vidal.



La mejor aproximación fue del Zaragoza. 'Bebé' se marchó por la izquierda de Marc Aguado, pero el pase de la muerte del caboverdiano lo rechazó de manera providencial Marc Vidal.



Los cambios dieron vida al FC Andorra. Bakis la tuvo desde fuera del área y también Adrià Altimira. Los dos remates salieron fuera por bien poco.



En el minuto 89, Jacobo González provocó la primera actuación destacada de Cristian Álvarez.



Milla Alvéndez decretó tres minutos de descuento y en la última jugada del partido, Francho Serrano condujo un contragolpe, cedió a Giuliano Simeone y este asistió a 'Bebé' que superó con un chut raso al primer palo a Marc Vidal.

FICHA DEL PARTIDO:



0 - FC Andorra: Marc Vidal; 'Petxa' (Adrià Altimira, m. 75), Mika Mármol, Diego Alende, Diego Pampín; Marc Aguado, Sergio Molina (Iván Gil, m. 55), Héctor Hevel; Almpanis (Jacobo González, m. 55), Bundu (Germán Valera, m. 62) y Carlos Martínez (Bakis, m. 62).



1- Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Alejandro Francés, Jair Jr., Carlos Nieto; Zapater (Jaume Grau, m. 87), Francho, Sergio Bermejo ('Bebé', m. 46), Vada (Tomás Alarcón, m. 66); Giuliano Simeone y Víctor Mollejo (Puche, m. 32).



Gol: 0-1, M.92: 'Bebé'.



Árbitro: Luis Mario Milla Alvéndiz (comité andaluz). Amonestó a Diego Pampín (m.48) del FC Andorra; y a Bebé (m. 93) del Real Zaragoza.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga SmartBank, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 2.220 espectadores.