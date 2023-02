Asalto al liderato del Levante ante un Lugo que se aleja de la salvación

El Levante, con dos goles en la primera parte y el tercero en la prolongación, se impuso este domingo con su eficacia habitual por 3-1 al Lugo, que sigue sin ganar en este 2023, y se coloca líder provisional de Segunda a la espera de lo que haga en su partido la UD Las Palmas.



Son veinte los partidos seguidos sin perder del Levante, que encarriló su victoria en la primera parte y ya en la segunda, en la que el meta Whalley fue el mejor del Lugo y enmendó en parte su error en el primer gol levantinista, tuvo las mejores ocasiones pero tuvo que esperar hasta que en el minuto 93 sentenció Rober Ibáñez.



Entregó para empezar el balón el Lugo al Levante, que salió consciente de que debía tener paciencia. Le ayudó en la salida de pelota la posición retrasada de Iborra, que tuvo que jugar de central ante las siete bajas por lesión del equipo local. Pero el balón parado lo iguala todo y en un córner, Alberto Rodríguez, de cabeza, a punto estuvo de adelantar al Lugo (m.13).



Respondió de inmediato al susto visitante el Levante con su pegada habitual, también de estrategia. Porque en un saque de esquina al segundo palo cabeceó a placer Mohamed Bouldini al fondo de la portería al aprovechar una salida en falso de Óscar Whalley, que chocó con un compañero (1-0, m.16).



El primer gol no cambió el plan de partido y el Levante, sin prisa, pudo marcar el segundo antes del minuto 30, pero Bouldini no pudo rematar casi en línea de gol un centro de Joni Montiel tras una buena asociación con Pablo Martínez. Con Joni a la espalda de Xavi Torres, el Levante superaba con facilidad el 1-4-1-4-1 de Joan Carrillo sin ni siquiera imprimir un alto ritmo.



Y con los dos equipos pensando en el descanso se agitó el partido. Sebas Moyano, el más activo del Lugo, se sacó un gran zurdazo desde fuera del área que tras tocar en el palo acabó en la red. Pero el Levante, como antes, reaccionó a los dos minutos y Pablo Martínez, en el segundo remate a puerta de su equipo, marcó el 2-1 (m.44) tras un centro de De Fruto que no acertó a despejar El Hacen.



El paso por los vestuarios no alteró el guión. Siguió sin ritmo el choque, con la posesión para los locales, que quisieron dar un paso adelante para sentenciar. Otra vez Joni y de nuevo balón parado buscó el tercero el Levante, pero su tiro lejano lo despejó con apuros Whalley, que se empleó a fondo poco después con un chut de Cantero desde la frontal y con otro más cercano de De Frutos.

Un centro de El Hacen al que no llegó por poco Manu Barreiro, que había entrado por el lesionado Scepovic, fue la primera y casi única noticia del Lugo en ataque en el segundo acto. Metió Carrillo a falta de veinte para el final dos extremos (Baena y Avilés) y entonces se estiró el Lugo.



Lo hizo de forma tímida porque en ningún momento fue capaz de poner en aprietos a Dani Cárdenas. El Levante, en cambio, marcó el tercero en la prolongación con una precisa vaselina de Rober Ibáñez que garantizó, al menos, la segunda plaza de la clasificación de Segunda para su equipo.

Ficha del partido

3 - Levante UD: Cárdenas, Son (Pubill, m.90), Pier, Iborra, Saracchi, De Frutos, Pepelu, Pablo Martínez, Joni Montiel (Musonda, m.81), Cantero (Rober Ibáñez, m.72) y Bouldini (Wesley, m.81).



1 - CD Lugo: Whalley, Loureiro, Pantic, Alberto, Andoni López, Xavi Torres (Avilés, m.69), Cuéllar (Baena, m.69), El Hacen, Gui, Sebas Moyano y Scepovic (Manu Barreiro, m.59).



Goles: 1-0, m.16: Bouldini. 1-1, m.42: Sebas Moyano. 2-1, m.44: Pablo Martínez. 3-1, m.93: Rober Ibáñez.



Árbitro: González Esteban (Colegio vasco). Amonestó al loca Pepelu. Sin amonestados en el Lugo.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga SmartBank en el Ciutat de València ante 12.699 espectadores.