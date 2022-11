El aplaudido discurso del entrenador del Burgos: "¿Qué es jugar bonito y qué es jugar bien?"

El madrileño Julián Calero tiene a su Burgos como líder de LaLiga SmartBank tras 14 jornadas disputadas. El conjunto castellanoleonés no contaba en las quinielas para el ascenso, pero con esfuerzo, compromiso, compañerismo y una gran defensa se ha colado por méritos propios en lo más alto de la tabla. Este martes asaltaba el primer puesto después de ganar en Las Palmas por 0-2.

Tras el partido, en rueda de prensa, se le preguntaba a Calero por el estilo de su equipo, un conjunto muy rocoso que solo ha recibido tres goles en 14 encuentros y ha marcado apenas 12 tantos. Este dejó un mensaje muy claro y defendió a sus jugadores desmontando la teoría de que jugar bien no tiene porque ser entendido exclusivamente con jugar bonito al fútbol.

"La gente lo confunde y yo te lo voy a explicar. Voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón: Hacer una cabriola, un caño… Eso es jugar bonito, incluso asociarse, pero jugar bien al fútbol…

El fútbol tiene cuatro fases: La fase de ataque; la fase de defensa, donde también hay que jugar bien; qué haces cuando pierdes el balón; qué haces cuando lo robas. Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases juegas bien al fútbol. Si a eso le unes que tengas mucha capacidad técnica jugarás bien y bonito. Cuidado. No hay que confundir estar en una fase y jugar bien nada más, que es hacer dos caños… y eso lo confunde la gente con jugar bien.

Mi equipo quiero que juegue bien al fútbol de esta manera. No quiere decir que nosotros no seamos capaces de asociarnos, de hacer goles, de hacer uno contra uno, de hacer superioridades numéricas, de atacar la espalda… Somos un equipo que intenta todo eso, pero también sabemos nuestras condiciones y nos ajustamos a ellas y le sacamos el máximo rendimiento.

Hay que ser muy listo en la vida. Sácale rendimiento a lo que tienes, no te equivoques, no quieras ser quién no eres, no hagas un personaje que no es el tuyo. Haz el tuyo, el que te corresponde. Y aquí en el Burgos el que viene ya sabe lo que hay".