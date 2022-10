El Andorra perdona a un Málaga que sigue colista de Segunda División

El Andorra, con tres ocasiones muy claras que convirtió al guardameta malaguista Manolo Reina en el protagonista del partido, se condenó a un empate (0-0) ante un Málaga romo en ataque, sin apenas peligro, y que acumula más de 10 meses y 16 partidos sin ganar en el estadio de La Rosaleda, y que además le deja colista de LaLiga SmarBant.



El conjunto blanquiazul, lastrado por las muchas bajas, hasta 10, por lesión, incluyó al joven delantero Loren Zuñiga en el once titular junto con el incombustible Rubén Castro, para intentar desnivelar pronto el marcador ante un equipo andorrano, muy hecho, con un sistema valiente, que pasó en los primeros minutos de dominado a dominador.



El Málaga, tras unos instantes de respiro volvió a coger el ritmo del encuentro con varias acciones de gol que no supieron finalizar, sobre todo el centrocampista Jozabed Sánchez, lento y equivocado en sus decisiones.



El tiempo transcurría sin intervenciones de ambos guardametas, aunque el equipo local era el que más merodeaba el área rival, eso sí, sin tino y muy blando. El Andorra no sufría, marcaba el ritmo, además estaba muy seguro defensivamente, pero le faltaba presencia arriba y ser más ofensivo.



El 0-0 mandaba en el marcador al descanso cuando nada más comenzar la segunda mitad un sobresalto en forma de ocasión para el Málaga con un remate de cabeza del defensa argentino Esteban Burgos, que el guardameta del Andorra Raúl Lizoain, salvó con una gran intervención.



El técnico del Málaga Pepe Mel, viendo que el resultado no cambiaba inició los primeros cambios con la entrada del delantero Fran Sol y el centrocampista Luis Muñoz, por Loren y Fran Villalba.



El equipo malaguista, inoperante en ataque, iba mostrando su nerviosismo y apunto estuvo el central Esteban Burgos, en una cesión, de protagonizar un duelo grande, aunque el delantero Siman Bakis, al que le llegó el balón, solo delante del guardameta Manolo Reina, no supo definir y desbarató al ocasión más clara del Andorra.



El Málaga descompuesto, con el conjunto del Principado cerrando cualquier vía de pase de los malaguistas, aprovechó el desconcierto con una galopada por la izquierda del centrocampista Germán Valera, que disparó, pero el portero Manolo Reina le adivinó la intención y salvó a su equipo del 0-1.



El Andorra merecía como mínimo un gol, por su insistencia, aunque la falta de puntería del delantero Bakis, que volvió a fallar delante de Manolo Reina, el protagonista del partido, le condenaba al empate.



Los locales tuvieron en los últimos cuatro minutos superioridad númerica por la expulsión del central del Andorra Pastor, pero no lo supieron aprovechar y otro nuevo empate que deja colista al Málaga con seis puntos.

Ficha del partido

0 - Málaga: Manolo Reina; Juanfran Moreno, Esteban Burgos, Escassi, Javi Jiménez; Febas (Genaro, m.79), Ndiaye, Jozabed (Ramón Enríquez, m.65), Fran Villalba (Luis Muñoz, m.56), Loren (Fran Sol, m.56) y Rubén Castro.



0 - Andorra: Raúl Lizoain; Pastor, Diego Alende, Mika Mármol (Adri, m.66), Martí Vilá; Marc Aguado, Bover (Moha Moukhliss, m.72), Molina; Adriá Altimira (Bundu, m.78), Germán Valera (Almpanis, m.72) y Sinan Bakis (Carlos Martínez, m.78).



Árbitro: Galech Apezteguía (Colegio Navarro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Javi Jiménez (m.57), Manolo Reina (m.64), Genaro (m.90) y al técnico Pepe Mel (m.82), y expulsó al visitante Pastor (m.86).



Incidencias: Partidos disputado en el estadio de La Rosaleda ante 16.083 espectadores. Los integrantes malagueños Campeones de Europa con la Selección Española de baloncesto encabezados por los jugadores del Unicaja Alberto Díaz y Darío Brizuela, realizaron el saque de honor.