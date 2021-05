Amaia Gorostiza: "Podemos asegurar que estamos trabajando para volver de nuevo. El proyecto sigue adelante"

La presidenta de la S. D. Eibar, Amaia Gorostiza, ha afirmado este lunes que, a pesar del descenso de categoría, el proyecto del club guipuzcoano "sigue adelante" y que ya están trabajando para lograr el ascenso el próximo año.



Gorostiza y el consejero delegado de la sociedad, Jon Ander Ulazia, han hecho hoyun balance de la recién finalizada temporada del club azulgrana, que ha concluido con su descenso a Segunda División, después de haber permanecido siete temporadas de manera ininterrumpida en la máxima categoría.



Amaia Gorostiza destacóque el Consejo que dirige los destinos del club puede "asegurar" que están "trabajando" para volver "de nuevo" a Primera y que el proyecto "sigue adelante".

??? Amaia Gorostiza: "Lo que todos deseamos es volver lo más rápido a Primera División y estamos trabajando en ello". pic.twitter.com/tllWlHcJQ1 — SD Eibar (@SDEibar) May 24, 2021









Gorostiza señaló que todos eran conscientes de que este día podía llegar, pero que "no por ello deja de ser doloroso" .



"Lo que todos deseamos -explicó la presidenta- es volver lo más rápido a Primera División y estamos trabajando en ello".



Tuvo también un recuerdo para el actual director deportivo, Fran Garagarza, y el secretario técnico, Mikel Martija, que finalizan sus contratos el 30 de junio y que no renovarán. "Merecen el máximo respeto y admiración por el trabajo que han hecho estos años", dijo Amaia Gorostiza.



Reconoció asimismo que el Eibar no es el mismo club de "hace 8 años", antes de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia, y que han aprovechado este período de tiempo para crear "cimientos" para cuando llegara un momento como el del descenso.



Por su parte, Jon Ander Ulazia señaló que el club armero es consecuencia del trabajo de un grupo y no hay que buscar un "culpable" del descenso, ya que la totalidad de la entidad es "responsable".



Explicó también que el objetivo del Eibar está "claro", pero que no puede "enloquecer" y que para lograrlo es necesaria "unidad" y también ser plenamente conscientes de "quiénes" son y de "dónde" viene el club armero.



Opinó asimismo que el Eibar tiene que gestionar bien en Segunda la etiqueta de equipo recién descendido, al tiempo que insistió en la importancia de permanecer unidos.