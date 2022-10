A Albacete y Villarreal B solo les faltó el gol en un partido con emoción

Albacete y Villarreal B empataron a cero en un duelo emocionante en el que ambos equipos disfrutaron de ocasiones como para haber marcado algún gol, aunque los porteros y la falta de puntería evitaron que se celebraran tantos en el Carlos Belmonte.



El conjunto albaceteño afrontaba el duelo tras seis jornadas sin perder y con la motivación de colocarse cuarto si vencía -tras los resultados del fin de semana-, mientras su oponente, el quinto peor visitante de la categoría, se plantaba en el Carlos Belmonte con la vista fija en mejorar sus cifras como foráneo.



Carreira, extremo gallego del filial amarillo, protagonizó la primera gran acción visitante, a los tres minutos, al concluir un contragolpe con un tiro cruzado que rozó el palo derecho que defendía Bernabé.



Ese primer susto para la parroquia local no incomodó al equipo de casa que llevó la iniciativa desde que Gálvez Rascón decretó el inicio del enfrentamiento, aunque le costaba mucho transformar su dominio en ocasiones.



La mejor opción para el Albacete emergió en el minuto 34 en un contraataque orquestado por Riki que puso un balón profundo a Duba para que el hispano-belga no se atreviera con el disparo y su centro (por lo que apostó) no encontrara rematador en el área pequeña visitante.



Se animó en el ocaso de la primera mitad Riki (min.42) con un lanzamiento limpio que ni fue en dirección a portería de lo defectuoso que fue su chut y también Maestre, al rematar un servicio desde la banda izquierda de Julio Alonso que se estrelló en el palo de un atónito Jorgensen.



En el segundo tiempo se mantuvo el guión, aunque con un filial villarrealense más intenso, que se vio sorprendido por dos oportunidades, de Higinio y Fuster, que blocó en ambas ocasiones el portero amarillo sin dificultad, en los primeros cinco minutos.



La contestación de la escuadra castellonense llegó cuando Fer Niño dispuso de un mano a mano con Bernabé, en el minuto 60, pero su chut raso no encontró portería.



Diego Collado, tras un reverso cinco minutos después expuso las claras intenciones de un equipo visitante que se mostraba muy incisivo en los contraataques y que movió el banquillo para tratar de explotarlos.

Fuster probó los guantes de Jorgensen en un latigazo que soltó un par de jugadas más tarde, aunque la mejor aproximación blanca la dispuso Fran Álvarez en el minuto 77, mandando a las nubes un pase de la muerte de Higinio.



De ahí hasta el final pudo marcar cualquiera en un envite que terminó sin goles, que aumenta a siete las jornadas sin perder del Albacete y que mantiene al Villarreal B con cuatro puntos de distancia respecto a la zona de descenso.

Ficha del partido

0 Albacete: Bernabé, Álvaro, Djetei, Boyomo, Julio Alonso, Duba (Kawaya, min.81), Riki, Maestre (Fran Álvarez, min.69), Maikel Mesa, Fuster (Rubén Martínez, min. 89) e Higinio.



0 Villarreal B: Jorgensen, Leal, De la Fuente, Fall, Tasende, Carreira (Carlos, min.87), Torres (Forés, mim.61), Rodri, Tiago (Pacheco, min.61), Diego Collado y Fer Niño (Ojeda, min.61).



Árbitro: Gálvez Rascón (Comité madrileño). Mostró cartulinas amarillas al local Fran Álvarez, y a los visitantes Migue y Rodri.



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo jornada de Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 8.518 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes del partido en memoria de Neme, exjugador del Albacete y de José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal.