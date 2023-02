El Albacete suma un punto en el Carlos Tartiere importante para sus aspiraciones en la zona alta

El Oviedo dejó escapar vivo este domingo a un Albacete que se vio por debajo en el marcador en la primera parte y que, sin tener el control del juego, logró igualar en la segunda gracias a los cambios de Albes, que sirvieron para empatar pero no para imponerse a un Oviedo al que solo la falta de gol le impidió retomar la senda del triunfo en casa.



El primer tiempo estuvo marcado por los casi siete minutos que tuvo que estar parado el partido al apagarse algunos de los focos, problema que solventó en el menor tiempo posible tras paliar la caída de tensión que sufrió una de las fases que abastece de luz al campo.



Antes del parón había sido el Albacete el que firmaba los primeros acercamientos con sendos disparos de Maikel Mesa y Olaetxea, pero el primero se estrelló en Braat y el segundo en el lateral de la red.



Tras la reanudación, fue el Oviedo el que se volcó en área contraria a base de los centros de Bretones desde la izquierda, aunque ninguno encontró remate claro de Sergi Enrich o Vallejo.



Lo que sí que le salió bien a los de Cervera fue la estrategia: Bretones estrelló una falta sacada en corto contra un defensor y el rechace, cazado por Jimmy, se convirtió en un golazo desde fuera del área del mediocentro, que le pegó fuerte, a media altura y cruzado evitando así que llegase Barragán.



No ocurrió nada más hasta una segunda mitad en la que los de Albes intentaron salir con una marcha más y rozaron el empate en un pase a la espalda de la defensa de Djetei que cede Carlos Isaac a Higinio y acaba desbaratando Braat.



El colegiado señaló penalti en una acción de Boyomo sobre Tarín poco después, pero tras consultar el VAR se retractó y los azules perdieron la opción de aumentar distancias dado que no había habido el suficiente contacto entre ambos.



Albes sacudió el árbol dando entrada a Escriche y a Álvaro Rodríguez y el efecto no pudo ser más inmediato, porque una asistencia del primero a los pocos segundos de entrar sirvió para que el segundo firmase la igualada batiendo por alto a Braat.

No tuvo suerte el goleador visitante, que solo unos minutos después y en una acción defensiva se veía obligado a abandonar el terreno de juego por lesión.



El Oviedo volvió a volcarse en busca del 2-1, pero este nunca llegó, ni siquiera con la entrada en el campo de los cinco cambios ofensivos de Cervera -tres de ellos delanteros puros-, y el Albacete salió indemne de un Tartiere que tuvo que conformarse con el empate.

Ficha del partido

1 - Real Oviedo: Braat; Lucas, Tarín, Dani Calvo, Abel Bretones; Viti, Jimmy, Mángel (Hugo Rama, m. 78), Montoro (Borja Sánchez, m. 78); Sergi Enrich (Mascarenhas, m. 70) y Manu Vallejo (Leo Sequeira, m. 70; Bastón, m. 90+3).



1 - Albacete: Bernabé Barragán: Carlos Isaac (Álvaro Rodríguez, m. 64; Juan María, m. 71), Boyomo, Djetei (Escriche, m. 64), Julio Alonso; Olaetxea, Riki, Maikel Mesa (Ros, m. 64); Manu Fuster, Higinio y Juanma García (Rodri, m. 82).



Goles: 1-0, M. 29: Jimmy. 1-1, M. 65: Álvaro Rodríguez.



Árbitro: Ais Reig (Colegio valenciano). Amonestó a los locales Mángel (35') y Vallejo (38') y a los visitantes Manu Fuster (28'), Olaetxea (48') y Riki (57').



Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 9.110 espectadores.