El Albacete resiste con un hombre menos y suma un empate ante el Tenerife

El Albacete resistió con diez jugadores -por la expulsión de Maikel Mesa en el minuto 42- más de cincuenta minutos de partido para obtener un punto ante el Tenerife (1-1) en un duelo en el que al cuadro canario le supo peor el empate.



Ocho temporadas sin vencer, en Segunda división y en el Carlos Belmonte, llevaba el conjunto albaceteño frente a una escuadra insular a la que se le venían dando bien las últimas visitas a terreno manchego.



La primera mitad destacó por una igualdad patente entre los contendientes en el primer cuarto de hora y de evidente control local en los siguientes diez minutos, aunque las llegadas más prometedoras no se tradujeron en ocasiones claras.



Juanma, delantero del Albacete, disparó raso en el minuto 12 en una acción en la que Juan Soriano, meta insular, sólo tuvo que acomodar los brazos para blocar un tiro con escasa fuerza.



La oportunidad tinerfeña, protagonizada por su estilete, Enric Gallego, tampoco incomodó a Bernabé, meta blanco, puesto que su chut mordido salió desviado, a los 22 minutos de juego.



La que sí fue muy clara fue la opción de la que dispuso Waldo, tras una jugada excelsa de Aitor Sanz por banda diestra, en la que profundizó en el área albaceteña y puso un pase de la muerte que el extremo visitante no pudo traducir en gol porque Álvaro despejó el balón en la línea de meta (minuto 29).



Aunque la jugada que marcó el enfrentamiento fue la fuerte entrada de Maikel Mesa a Appiah que el colegiado vasco González Esteban sancionó con cartulina roja directa (min.42), dejando a los suyos con diez la mitad del partido.



Aitor Sanz, en el tiempo añadido del primer acto, estuvo a punto de aprovechar la confusión generada por la actuación del jugador canario, pero su tiro bombeado lo sacó con una mano providencial el meta local.



En el segundo tiempo, Juanma vio la cartulina amarilla por una acción muy protestada por la hinchada local, en la que el delantero cayó al intentar regatear en el área a Juan Soriano. González Esteban lo vio muy claro y amonestó al atacante blanco por, presuntamente, simular penalti (min.55).



La inferioridad numérica del Albacete no le pasó factura en los albores del segundo acto y, de hecho, mereció el gol que consiguió Fuster, en el minuto 64, al batir a Soriano después de un lanzamiento desde la frontal del área.



Seis minutos le duró la alegría al equipo de Rubén Albés, lo que tardó Borja Garcés en aprovechar la primera bola que tocó para, de certero cabezazo, poner las tablas en el marcador.



Bernabé le negó el segundo poco después (min.74) en una jugada en la que el portero del Albacete hizo la estatua al más puro estilo balonmano para rechazar el cuero.



También lo evitó en el minuto 83 con una estirada providencial tras un saque de falta botado por José Ángel que el meta sevillano evitó con su manopla izquierda.



El empate final fue más celebrado por un cuadro local que se mantiene en la zona alta de la tabla de Segunda, mientras que el Tenerife se quedó con la miel en los labios y se mantiene en la decimoquinta posición en la clasificación tras enlazar su tercer empate consecutivo.

Ficha del partido:

0 - Albacete: Bernabé, Álvaro, Djetei, Boyomo, Julio Alonso, Juanma (Higinio, min.68), Riki (Glauder, min.80) Olaetxea (Fran Álvarez, min.93), Maikel Mesa, Fuster (Maestre, min.93 y Duba (Javi Martínez, min 80).



0 - Tenerife: Soriano, Mellot, Carlos Ruiz, León, Nacho (Andoni López, min.68), Appiah, Aitor Sanz (Borja Garcés, min.68), Javi Alonso (José Ángel, min.46), Waldo (Teto, min.59), Enric Gallego y Romero.



Goles: 1-0, m.64: Fuster. 1-1, m.70: Borja Garcés



Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Mostró cartulinas amarillas a los locales Juanma y a los visitantes José Ángel. Expulsó a Maikel Mesa con roja directa en el minuto 42.



Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 9.344 espectadores.