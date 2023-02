El Alavés manda, pero no remata ante el Cartagena

El Deportivo Alavés mandó este sábado ante el Cartagena en el duelo correspondiente a la vigesimonovena jornada de LaLiga SmartBank, pero no rematar un partido que acabó con 0-0 y un punto que la mantiene en ascenso directo.



Los vitorianos tuvieron más ocasiones en un encuentro gris y pastoso, que tuvo chispazos, pero no paso de un empate que dejó al Cartagena, al menos, a cinco puntos del playoff.



El conjunto vitoriano entró con dominio en el partido y marcó el ritmo desde los primeros pasos con llegadas tímidas, pero el Cartagena aguantó la salida de los locales.



Los de Luis Carrión buscaron el contragolpe ante un Alavés volcado que no encontraba rematadores. Tan solo un disparo lejano de Mamadou Sylla a los diez minutos obligó a Aarón a detener el primer balón que fue entre los tres palos.



Los primeros 20 minutos se jugaron en el campo de la escuadra murciano, que apenas pudo salir de su guarida.



Los de Luis García Plaza balanceaban bien sus opciones ofensivas pero no lograban combinar con acierto en los metros finales.



Mamadou Sylla mantuvo en vilo a la zaga visitante con sus desmarques y remates mientras que Ureña aguardaba su momento en el otro lado, agazapado en una eléctrica banda izquierda.



Antes de la media hora Alcalá sustituyó al lesionado Kiko Olivas. Para entonces, el Cartagena ya había logrado estirarse en algunas jugadas, ante un buen posicionado Glorioso, que evitó que los de Luis Carrión terminaran las jugadas.



Así, el balón parado fue el mejor recurso para el “Efesé” en una primera mitad con pocas ocasiones y con un Alavés más protagonista, sobre todo, por la banda izquierda de Luis Rioja.



La mejor ocasión hasta el momento llegó tras el descanso. En las primeras acciones del Alavés, Mamadou Sylla conectó un pase de Jason Remeseiro con un cabezazo que sacó Aarón con una gran parada.



Los vascos entraron con una marcha más en la segunda mitad, con un juego más directo.



Jon Guridi lo probó desde la frontal sin fortuna en un arranque de ida y vuelta y el Cartagena también tuvo la suya, pero apareció Antonio Sivera para salvar un disparo lejano de Ureña con media hora por delante.



No hubo muchas ocasiones, pero los porteros aparecieron cuando se les requirió. El cancerbero cartaginés evitó el primer tanto local en el 63, al despejar un remate a bocajarro de Abdel Abqar, tras el saque de una falta lateral.



Desde ese momento y a pesar del movimiento de los banquillos, el ritmo del choque bajó y tan solo unos destellos de De Blasis mantuvieron en vilo a la zaga vitoriana que evitó una llegada peligrosa de su rival con un repliegue de libro de Aleksandar Sedlar para evitar el desequilibrio del choque.



No hubo finura para enlazar jugadas peligrosas y el balón parado jugó un papel importante. Xeber Alkain la tuvo en un rechace, pero la defensa cartaginesa evitó el gol.



El Alavés acabó con protagonismo, con el balón en su poder, pero no logró culminar un duelo que acabó con Villalibre tirado en el área visitante.



FICHA DEL PARTIDO:



0 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Duarte; Blanco (Sevilla, min.68), Moya (Benavídez, min.84); Guridi (Rober, min.68), Luis Rioja, Jason (Alkain, min.58); y Sylla (Villalibre, min.58).



0 - Cartagena: Aarón; Iván Martos, Datkovic, Kiko Olivas, Calero; Musto, De Blasis, Pepe (Rico, min.67), Jairo (Jansson, min.67), Ureña (Darío, min.81); y Borja Valle (Sadiku, min.81).



Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Abqar (min.55) y Blanco (min.66) y a los visitantes Datkovic (min.30) y Aarón (min.88).



Incidencias: Partido correspondiente a vigesimonovena jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 12.703 espectadores.