Cornellá y Barcelona B lucharán por el ascenso

La UE Cornellá jugará el domingo por el ascenso a LaLiga SmartBank al imponerse por 0-1 al Atlético Baleares gracias a un gol de Agus Medina en el minuto 58. El equipo catalán comenzó apuntando a la portería balear, pero sin éxito. Tuvo la posesión del esférico, pero no consiguió traspasar la línea de gol, mientras que los insulares tuvieron más posesión en la recta final del primer tramo.





El Barcelona B alcanzó la final de la fase de ascenso a Segunda División, tras eliminar en el lanzamiento de penaltis al Badajoz después de que el encuentro, prórroga incluida, terminara con empate a un gol.





