Empate con alternativas entre Sporting y Leganés

Sporting y Leganés firmaron este sábado un empate 2-2 en un partido de alternativas y en el que los locales disfrutaron de más oportunidades que no supieron aprovechar y en el que acusaron las bajas de varios hombres importantes en el esquema de Abelardo.



La plaga de lesiones que padece el Sporting especialmente en defensa y centro del campo obligó a Abelardo a hacer debutar a un canterano más, el cuarto está temporada, Trababco, y a qué jugadores como Otero o Zarfino que llevan muchos minutos de juego no pudieran descansar.



El Sporting salió fuerte y los primeros minutos fueron suyos ya que encerró al Leganés en su campo y la primera ocasión clara fue sea precisamente en una combinación entre Trabanco y Otero cuyo centro no llega Campuzano por centímetros.



La réplica fue una jugada personal de Raba que se interna perpendicular a la portería rojiblanca y dispara al entrar al área pero Mariño despeja en dos tiempos en una acción que expoleó a su equipo que pasó a tener el dominio del balón.



Los madrileños enviaban balones largos tratando de ganar la espalda a los defensores locales y en una de esos balones Trabanco se hace un lío y hace falta que le acarreó tarjeta amarilla y que lanzada desde un borde del área por Pardo acaba en el fondo de la red porque ni Campuzano ni Mariño aciertan a despejar el balón.



Una nueva indecisión defensiva ponía al Sporting en desventaja en el marcador ante el enfado de los aficionados locales pero los gijoneses lo siguieron intentando y su empeño acabó por darle el fruto esperado.



En una acción un tanto embarullada Campuzano acaba llevándose el balón y su disparo es rechazado por Riesgo pero el balón rebota el el pecho del delantero rojiblanco y acaba en el fondo de la red aunque en un principio el juez de línea señaló que la había dado con la mano una posterior consulta al VAR por parte de Trujillo Suárez acabó por dar validez al tanto.



Pocos minutos después de nuevo el VAR volvía a favorecer al Sporting en esta ocasión ni el árbitro y el linier señalaron nada en el lanzamiento de un córner en el que balón golpeó en un brazo de Pardo y tras una nueva consulta arbitral se señaló penalti que fue transformado por Cristo González.



Las protestas por la jugada acabaron con la expulsión con roja directa del entrenador del Leganés Idiákez y sin que en los minutos que quedaban para la finalización de la primera parte ocurrieran más incidencias.



La primera ocasión de la segunda parte fue local en un mano a mano entre Campuzano y Riesgo en la que el portero le gana la acción al delantero rojiblanco tras la que el Leganés se hizo con el control del balón pero sus acciones se perdían en el medio campo rojiblanco.



Los madrileños presionaban la salida del balón por parte de la zaga gijonesa lo que les llevó a robar varios balones pero sin que llegasen a crear situaciones de peligro, todo lo contrario que un robo de Queipo que combinó con Campuzano, éste le devuelve el balón al que no llega el canterano por centímetros.



El Leganés lo intentó en una jugada personal de Arnaiz que tras deshacerse de su marcador se internó y lanzó un potente chut cruzado que se fue rozando el poste izquierdo de la meta de Mariño.



El Sporting gozó de una nueva ocasión muy clara desperdiciada esta vez por Djurdjevic que acababa de salir en sustitución de Campuzano y que chutó contra el cuerpo de Riesgo cuando se encontraba solo.



Los gijoneses perdonaron dos ocasiones muy claras y el Leganés acertó en la primera que tuvo tras una internada de Raba que quiebra a Trabanco y le da el balón a un desmarcado Arnaiz que desde el borde del área pequeña marca a placer.



El árbitro anuló un gol a Aitor García por mano previa de Djurdjevic y los minutos que quedaban para el final fueron de total incertidumbre porque el gol podría llegar en cualquiera de las dos porterías aunque quien más lo intentó aunque sin acierto fueron los gijoneses.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Sporting: Mario, Trabanco (Jordi Pola m.73), Izquierdoz, Insúa, Cote, Christian Rivera, Zarfino, Otero, Cristo González (Aitor García m.73), Queipo (Nacho Martín m.73) y Campuzano (Djurdjevic m.60).



2 - Leganés: Riesgo, Josema (Miramón m.75), Nyom, Jorge Saénz, Sergio González, Raba (Vico m. 82), Undambarrena, Cissé (Dmeruo m.90), Pardo, Juan Muñoz (Qasmi m.75)y Arnaiz.



Goles: 0-1, Pardo (M.21), 1-1, Campuzano (M.24), 2-1, Cristo González de pana ti (M.34), 2-2, Arnaiz (M.68).



Árbitro: Trujillo Suárez. Expulsó con roja directa al entrenador del Leganés Idiákez (m.35) y mostró tarjetas amarillas a Trabanco (m.20), Nyom (m.24), Cote (m.86).



Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria de los ex jugadores del Sporting Germán y Solana fallecidos esta semana. 16.467 espectadores.