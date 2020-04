Zurutuza: "No entiendo la decisión de no dejarnos ir a correr a Zubieta"

El jugador de la Real Sociedad David Zurutuza expresó su "malestar con la decisión" de no permitir los entrenamientos individuales que tenía previsto retomar el cuadro vasco la próxima semana, y apuntó que hay "normas" que "están lejos de la realidad".

"No entiendo la decisión que se ha tomado con no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas a un campo de hierba de una hectárea aproximadamente", dijo este domingo, en un mensaje escrito en su cuenta de Twitter.

El centrocampista, que apuntó primero estar "concienciado" con el momento "delicado" que supone la crisis del coronavirus, reaccionó ante el cambio de postura de la Real de seguir con los entrenamientos desde casa, después de este domingo hablar con el Consejo Superior de Deportes.

Desde el CSD se recordó al cuadro donostiarra que "los términos del estado de alarma" impiden la apertura de cualquier recinto deportivo como el de Zubieta. "Pienso que la responsabilidad de la Real Sociedad en estos momentos es máxima y los mayores perjudicados en caso de contagio seríamos los jugadores y, por tanto, el propio club", indicó.

"Soy consciente de que nuestro trabajo es entretener al público y no tiene mayor trascendencia en lo que es el funcionamiento social. Creo que hay normas que se adecuan a la realidad y otras que están lejos de ella. Es mi discreta manera de mostraros mi malestar con la decisión. Nada más. Todos juntos saldremos de esta", añadió, para terminar escribiendo: "Igual no estoy cuerdo y no pienso con nitidez".