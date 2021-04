Zidane: "La vuelta de Hazard no depende ni del Madrid ni de Bélgica, depende de las sensaciones del jugador"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó entrever que Eden Hazard aún no está en condiciones para competir en un partido de la exigencia del Clásico y que su regreso "depende únicamente" de sus propias sensaciones.

La vuelta de Hazard "ni depende de la selección belga ni del Real Madrid", manifestó Zidane que trasladó al jugador la decisión final. "Depende únicamente de las sensaciones del jugador, con nosotros hay un proceso de recuperación pero luego lo importante es su sensación, hablando claro con el entrenador". añadió.

El técnico madridista aseguró que "se va a ver mañana" si Hazard juega ante el Barcelona y aunque de inicio dijo que de momento no puede contar con el belga, posteriormente aseguró que "está mejor" tras una semana completa de entrenamientos con el grupo.

"Eden de momento no está disponible y estamos contentos con Vini. Hemos tenido muchas complicaciones este año con lesionados y la verdad que no nos gusta, pero al final es una plantilla muy larga, en la que todos los jugadores están comprometidos, quieren jugar y lo más importante es que nuestro equipo compite en cada partido", sentenció.

"Ojalá no sea el último Clásico de Ramos y Messi"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha deseado que el capitán Sergio Ramos "se quede" en el equipo y que el de octubre no haya sido su último Clásico, como también espera que el de este sábado no sea el último para Leo Messi, del que espera que se quede "en el Barcelona" por el "bien" de LaLiga Santander, además de aventurar que vivirán un duelo "de exigencia máxima" y que, "pase lo que pase", la competición seguirá abierta.

"Ojalá que no (haya sido el último Clásico de Ramos). No va a jugar mañana, es una pena. Esperemos que se quede aquí", declaró sobre el camero, lesionado, en rueda de prensa, en la que manifestó que "tampoco" quiere que el argentino Leo Messi se vaya del conjunto azulgrana. "Tampoco. Que se quede en el Barcelona. Está bien ahí. Está bien para la liga española", señaló.

Además, restó importancia al hecho de que el delantero culé no haya marcado en los últimos Clásicos. "Sabemos el jugador que es Lionel Messi. Puede estar sin marcar goles y seguimos sabiendo el jugador que es. Es un Madrid-Barcelona. Son todos muy buenos. Vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas y hacer un buen partido con el balón", apuntó.

Sobre el duelo de este sábado, el preparador blanco aseguró que lo han preparado "de la misma manera que el otro día". "Vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima, pero estamos preparados. Hemos tenido días de recuperación", dijo. "Mañana son tres puntos, igual que ante el Eibar y el Cádiz. La repercusión no es la misma, pero son tres puntos", continuó.

En este sentido, explicó que están "jugando muy bien, con resultados positivos", y que han mejorado "mucho en defensa". "Trabajamos cada día, queremos seguir con lo que estamos haciendo. Falta mucho, pero estamos en un momento bueno y hay que seguir, pensando que hay mucho en juego y falta mucho. Estamos vivos en las dos competiciones", analizó.

Por todo ello, considera que "pase lo que pase" en el partido, LaLiga seguirá abierta. "El Atlético tienen ventaja, va primero. LaLiga pase lo que pase, la vamos a tener que jugar todos. Como es una liga muy competitiva, muy buena, todos los equipos pueden ganar. Hasta el final no lo vamos a saber. Quedan muchos puntos", expuso. "La consecuencia la veremos al final del partido. Somos positivos y queremos hacer un gran partido de fútbol", advirtió.

"HAY MUCHO RUIDO CON VINÍCIUS"

En otro orden de cosas, el técnico madridista explicó que el belga Eden Hazard está "mejor" y que su vuelta "depende únicamente de la sensación del jugador", antes de hablar del estado de forma del brasileño Vinícius, autor de un doblete ante el Liverpool. "Es muy joven y hay que dejarle tranquilo. Él está tranquilo y me alegro, porque hay mucho ruido. Tiene que seguir con lo que está haciendo", subrayó.

También habló de Militao, "que está aprendiendo mucho" y mejorando "cada día" y que es "un jugador de presente y de futuro", y alabó a Marco Asensio. "Sabemos la calidad que tiene Marco y sabemos que a veces lo importante para los jugadores que ofensivos es marcar goles. La larga lesión que ha tenido está olvidada. Cuando mete gol le da más confianza", indicó.

"Sabemos que hemos tenido muchas complicaciones este año con los lesionados y no nos gusta. Es una plantilla muy larga, todos están comprometidos. Lo más importante es que nuestro equipo compite en cada partido y lo vamos a hacer siempre así", prosiguió.

Por último, Zidane rechazó hablar de un posible ficha del francés Kylian Mbappé por el Real Madrid. "Nos conocemos muy bien. No es mi jugador y no puedo hablar de nada. Kylian es un gran jugador y lo que quiera hacer en el futuro, ya lo veremos", finalizó.