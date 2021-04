Zidane: "No soy el mejor entrenador, pero tampoco soy un desastre"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "nunca" han dudado del trabajo que estaban haciendo en el equipo, ni en los peores momentos, y ha explicado que sabrán "sufrir" en el maratón de partidos que les espera en el próximo mes, empezando por el de este domingo ante el Getafe, además de explicar que, aunque no se considera "el mejor" técnico del mundo, tampoco es "un desastre", sin desvelar sus planes de futuro.

"Tengo flor, sí, es verdad, pero de estar aquí y entrenar en este equipo. No creo que sea un desastre de entrenador; no soy el mejor entrenador, pero me gusta lo que hago. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Sé donde estoy, y aquí lo importante es dar el máximo. Me gustaría hablar más de fútbol, pero parece que hay más interés en hablar de otras cosas", declaró en rueda de prensa.

También habló de la reelección de Florentino Pérez como presidente blanco hasta 2025, pero no quiso pensar en su propio futuro. "Me alegro por él. No veo más allá de lo de hoy y del partido de mañana. Nadie sabe lo que va a pasar, vamos día a día", dijo. "Nosotros pensamos únicamente en el día a día, en trabajar. Puedes tener un contrato de 4-5 años y salir mañana, y al revés. Estoy contento. No miro el futuro nunca. No sé lo que va a pasar dentro de tres meses", expresó.

Sobre la trayectoria del equipo, ganando el Clásico y eliminando al Liverpool en la última semana, se mostró "muy feliz". "Están muy comprometidos. Vamos a jugar diez partidos en 30 días, estamos contentos de estar vivos en las dos competiciones. Estamos concentrados, porque mañana tenemos un partido muy importante", apuntó. "No hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos. La dificultad nos hace más fuertes. Estoy muy orgulloso, siempre están ahí y quieren más, eso es lo que me llena a mí", reconoció.

El preparador blanco recalcó que el equipo "trabaja mucho". "Han ganado muchísimo pero quieren siempre más, y eso para un entrenador es fenomenal. Vamos a seguir peleando y trabajando mucho, sabemos sufrir. Para intentar ganar hay que sufrir. Este es un equipo que trabaja, y la consecuencia del trabajo te puede hacer conseguir cosas muy grandes", subrayó.

"Es verdad que han sido 10 días muy intensos, con partidos muy exigentes, pero conocemos la situación. Anímicamente estamos bien, los jugadores son listos y saben que tenemos que recuperarnos. Mañana vamos a tener un partido exigente físicamente, es un equipo que te exige mucho. Hay tres puntos en juego", prosiguió.

"LOS JUGADORES DEMOSTRARON EL CARÁCTER DE ESTE EQUIPO"

En otro orden de cosas, Zidane explicó que tanto Dani Carvajal como Eden Hazard están "bien", pero sin desvelar si estarán disponibles. "Son recaídas, hay que estar más atentos. Están mejor los dos y eso es bueno para el equipo", indicó, antes de hablar del belga. "Está bien, mucho mejor. Lo que quiere es volver con el equipo. Veremos si mañana está con nosotros", añadió.

Por último, alabó el trabajo del defensa brasileño Éder Militao. "Jugó las últimas semanas y jugó bien. Está comprometido. 'Mili' es igual que los demás, está preparado, se ha visto que quiere jugar. Lo importante es estar preparado, y lo está", expresó. "El plan es siempre el mismo: estamos todos en el proyecto. Nos faltan diez partidos y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, y con todos los jugadores. Hemos tenido a muchos jugadores fuera, pero los que jugaron lo hicieron bien, y demuestra el carácter de este equipo. No hemos ganado nada todavía, vamos a seguir", concluyó.