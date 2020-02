Zidane prepara cambios para el Clásico y Kroos apunta a titular

El Real Madrid completó este viernes su segunda sesión de entrenamiento previa al Clásico frente al Barcelona del domingo (21.00) y el francés Zinedine Zidane ya contó con los futbolistas que fueron titulares el miércoles en la derrota contra el Manchester City (1-2), por lo que dispuso de todos los efectivos a excepción de los lesionados Marco Asensio y Eden Hazard.

2º día de trabajo del @realmadrid pensando en la visita del @FCBarcelona . Partido que se presenta como un Match Ball para el RM. Zidane introducirá cambios respecto al @ManCity . @marcoasensio10 cada vez más cerca. pic.twitter.com/tZNl0tZjCe — Melchor Ruiz (@melchorcope) February 28, 2020

El primero sigue dando pasos para su vuelta a los terrenos de juego y realizó trabajo específico con y sin balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para recuperarse de la grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda durante la pretemporada.

Por su parte, Hazard, estuvo ausente debido a la fisura que padece en el peroné distal derecho, misma zona de la lesión que le tuvo apartado ya 82 días tras sufrir una entrada por detrás de su compatriota Thomas Meunier durante el Real Madrid-París Saint Germain del 26 de noviembre.

Como informó este jueves en El Partidazo de COPE Melchor Ruiz, todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre su tratamiento porque se está consultando a varios doctores, pero todo hace indicar que pasará por el quirófano y que se confirmará la próxima semana.

Anoche contamos en @partidazocope que aunque todavía están decidiendo en el @realmadrid si @hazardeden10 pasa o no por el quirófano, ya que siguen las consultas con distintos médicos, la opción más probable en estos momentos y que se conocerá en los próximos días es el quirófano pic.twitter.com/nYej2S4ogh — Melchor Ruiz (@melchorcope) February 28, 2020

Con estas dos ausencias, Zidane pudo trabajar con el resto de jugadores por primera vez esta semana enfocados completamente en el partido contra el Barcelona. Un Clásico clave en la lucha por la Liga que llega tras la dura derrota frente al City en octavos de final de la Liga de Campeones y en el que buscarán hacerse los tres puntos para colocarse líderes de la clasificación y olvidar así un mes negro al que se sumó la eliminación en Copa del Rey frente a la Real Sociedad (3-4). Para ese Clásico, Zidane tampoco podrá contar con Rodrygo tras ser expulsado con el Castilla y además, Arancha Rodríguez ha informado en Deportes COPE que Kroos apunta a ser titular ante el Barcelona.

Por otro lado, el Real Madrid no va a recurrir la expulsión de Sergio Ramos del pasado miércoles ante el City porque considera que no va salir adelante y además Melchor Ruiz también informó que la UEFA no va a sancionar a Vinicius por sus declaraciones en contra de los árbitros tras caer ante el equipo inglés.