Zidane no descarta volver a entrenar este mismo año: "Entrenar es mi deseo"

Zinedine Zidane es agente libre desde 2021, fecha en la que el técnico galo abandonó el banquillo del Real Madrid para dejárselo a Carlo Ancelotti, de quien fue segundo entrenador también en el conjunto blanco. Sin embargo, el francés ha encontrado otra ocupación: ser embajador de Alpine.

En concreto, el exfutbolista ha recibido hoy su nuevo cargo, a la vez que se ha expresado para el medio 'Le Figaro', en una entrevista en la que ha hablado de su nueva ocupación y, sobre todo, de lo que espera hacer en el futuro próximo. Un futuro en el que ha sido relacionado con el Paris Saint-Germain, aunque no han existido rumores con fundamento al respecto.

"Mi acuerdo con Alpine lo deja claro. Si tengo que comprometerme mañana con un equipo, eso no me impedirá seguir en ese trabajo. Volver a entrenar sigue siendo mi deseo. Hoy tengo tiempo, no sé cuánto durará. Tengo tiempo ahora mismo, tal vez hasta junio, pero también es cierto que puede ir todo muy rápido", explica el técnico en rueda de prensa.

Por esas palabras, Zidane deja claro que puede acabar entrenando este año, sobre todo con vistas a un proyecto para la temporada que viene. Veremos si el francés acaba teniendo otro destino en un futuro próximo.