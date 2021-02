Zidane: "No creo que haya madridistas que piensen que vamos a perder la Liga"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que se trata de una "buena victoria" el 2-0 logrado ante el Getafe en el partido aplazado de la primera jornada de Liga y dijo que "necesitaban" estos tres puntos para sobreponerse a las nueve bajas con las que afrontaban el derbi contra los azulones.

"Es una buena victoria, son dos consecutivas, lo necesitábamos, además con muchas bajas. Hay que seguir ahora", indicó el francés, que no se alteró al ser preguntado por el traspié del Atlético. "No va a cambiar nada, nosotros vamos a lo nuestro, faltan 51 puntos y vamos a seguir. Hace una semana decía lo mismo, nos queda pelear y es nuestro deber. Tenemos que seguir sin fijarnos en los demás", apuntó.

El Real Madrid gana fácil al Getafe y se acerca a cinco puntos del Atleti, con dos partidos más Los blancos derrotaron 2-0 al Getafe con goles de Benzema y Mendy en la segunda parte. El Madrid se queda a cinco puntos del Atlético, pero con dos partidos más jugados. 09 feb 2021 - 20:00

Preguntado por el sistema de juego, el cual cambió este martes con tres centrales, el técnico blanco afirmó que hicieron "esto" porque tienen que adaptarse a la "situación". "Tenemos muchas bajas e interpretamos muy bien el partido. Me alegro por los jugadores porque lo hicieron muy bien, sobre todo defensivamente", apuntó.

Además, Zidane reconoció que Vinicius iba a ser el cambio hasta que el canterano Marvin pidió que fuese él el sustituido. Acto seguido Vinicius dio el pase de gol a Benzema. El preparador francés lo admitió. "Sí, estaba previsto cambiar a Vinicius, pero luego se ha hecho daño Marvin y cambiamos los planes".

En relación al título, 'Zizou' piensa que no hay madridistas que no crean en esa posibilidad de revalidar el entorchado. "No creo que haya madridistas que piensen que vamos a perder la Liga. Ellos siempre piensan que podemos cambiar la cosas y eso es lo que vamos a intentar hacer. Con dificultades pero nosotros creemos en lo que hacemos y queda mucha Liga. Hay que pelear y tenemos que ir poco a poco", manifestó.

"Creo que hoy se ha sumado un poco de todo, la actitud que hemos tenido hoy ha sido ejemplar. Interpretamos muy bien nuestro partido y eso dice mucho de esta plantilla. Nada más, me repito siempre diciendo lo mismo, pero es lo que tenemos que hacer ahora mismo", comentó Zidane, que justificó la suplencia de Isco porquen "solo ha entrenado una vez con el equipo" durante la semana previa al choque.