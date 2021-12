Yuri Berchiche vuelve a trabajar con el grupo tras ocho meses de baja

Yuri Berchiche, baja desde el pasado mes de abril por una lesión de pubis de la que fue operado en verano, se ha incorporado al trabajo de grupo de la plantilla del Athletic Club y parece ya en el tramo definitivo de su recuperación.



Yuri no juega desde la final de Copa del Rey que perdió el equipo rojiblanco el 17 de abril ante el Barcelona en Sevilla, debido a una lesión de pubis de la que fue operado el 22 de julio. Durante su rehabilitación se alargaron los plazos inicialmente previstos para su vuelta a los terrenos de juego, que eran de tres meses, por un problema en un talón, según desveló en su día el entrenador Marcelino García Toral.



Marcelino ya había apuntado con anterioridad que no le gustó que, estando lesionado desde abril, el lateral Zarautz se operase ya con la pretemporada iniciada.



La de Yuri es la segunda vuelta al trabajo de grupo de un jugador del Athletic esta semana y la tercera en este mes de diciembre. El pasado día 3, también regresó junto a sus compañeros Peru Nolaskoain, baja de larga duración desde finales de la temporada 2010-2020 por una lesión de tobillo que sufrió al final de su cesión al Deportivo de La Coruña.



Y este pasado martes, también se incorporó al grupo Daniel Vivian, en su caso tras sufrir el 26 de octubre una lesión muscular ante el Espanyol en el RCDE Stadium.



No obstante, ni a Yuri ni a Nolaskoain -un jugador con el que, en principio, no cuenta Marcelino-, ni a Vivian se les espera de vuelta en un partido oficial ni este domingo ante el Betis ni el miércoles próximo frente al Real Madrid, los dos encuentros ligueros en San Mamés con los que el Athletic despedirá el año.