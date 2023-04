Yeray, harto de LaLiga por culpa de los horarios

Yeray Álvarez, jugador del Athletic Club, considera que "no es aceptable" que los partidos que tiene que disputar el equipo rojiblanco en San Mamés frente a Sevilla y Betis hayan sido programados por LaLiga en jueves, los días 27 de abril y 4 de mayo, a las 22:00 horas.

El central vizcaíno ha subrayado en la rueda de prensa previa al derbi vasco del sábado en San Mamés frente a la Real Sociedad que ese tipo de horarios "fastidia" a los futbolistas, "pero más a la gente que quizás no pueda ir" al estadio. "El fútbol es de los aficionados y esos horarios no nos vienen bien a nadie. No es aceptable", incidió un Yeray que valoró muy positivamente iniciativas como el entrenamiento a puerta abierta celebrado ayer, martes, en San Mamés y que congregó a unos 8.000 aficionados, en su mayoría niños y niñas.

Calendario del Athletic de LaLiga.Athletic Club





Por otro lado, el futbolista consideró que el Athletic llega al derbi en un buen momento anímico y de juego después de "darle la vuelta" en Cornellá-El Prat logrando la victoria por 1-2 frente al Espanyol al "golpe" recibido cuatro días antes cayendo eliminados en la semifinal de Copa frente a Osasuna. "Era complicado, pero se hizo un partido muy bueno en la presión y el juego. Ahora viene la Real y esta claro que en un derbi en San Mamés hay que salir con todo, muy preparados y muy motivados, porque queremos seguir con la racha de puntos que hemos cogido en la liga", reflexionó.