Xavi: "Victoria de oro pero hay que mejorar mucho; hay que ser muy autocríticos hoy"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo debe “ser más constante” después de que el conjunto azulgrana sufriera para vencer por 1-0 al Celta de Vigo en la octava jornada de Liga que se disputó en el Camp Nou.



“Hace tres semanas volábamos y ahora no. Ha habido el parón por selecciones, y hemos viajado y jugado mucho. También hay que sacar estos partidos. En los últimos minutos hemos concedido demasiado, pero en los momentos que no estás bien tienes que sufrir. Aunque no estoy satisfecho con la segunda parte”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



El Celta de Vigo no logró acabar en gol ninguna de las ocasiones que tuvo en la segunda parte gracias a otra gran actuación de Ter Stegen en la portería, que ya encadena seis partidos sin recibir ningún tanto en la Liga.



Pero Xavi no quiso centrarse demasiado en un solo jugador: “Hace dos semanas me decíais que teníamos dependencia de Lewandowski y ahora me decís que tenemos dependencia de Ter Stegen. Quizá la semana que viene me diréis que tenemos dependencia de Pedri. Bienvenido sea”.



Así como al técnico azulgrana no le gustó su equipo en el segundo tiempo, se marchó satisfecho con el rendimiento de la primera parte. “En los primeros 45 minutos lo hemos hecho muy bien, les hemos sometido. Hemos hecho 45 minutos muy buenos. Después la circulación de la pelota ha bajado el ritmo y hemos sufrido”, analizó. “En estos partidos debes hacer el 2-0, que lo cambia todo. Debes sentenciar en los momentos que eres mejor que el rival porque si no lo haces acabas sufriendo, como ha sucedido. El Celta ha tenido algunas ocasiones de gol para empatar”, admitió.