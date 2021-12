Xavi, tras la derrota ante el Betis: "Ya se ha acabado la flor y se ha acabado todo, ¿no?"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó la derrota, por un "error" propio, ante el Real Betis este sábado en la jornada 16 de LaLiga Santander, pero apuntó que el aficionado culé debe sentirse "orgulloso" del equipo por lo visto en el Camp Nou. "Ellos lo hacen bien. Es un error nuestro cuando mejor estaba el equipo. Habíamos visto en vídeo las transiciones rápidas del Betis. Era un partido para ganarlo, sobre todo en la segunda parte", dijo en rueda de prensa después del 0-1.

El técnico culé, que destacó que Dembélé "cambió la cara del equipo" y fue "valiente", explicó que les faltó el gol cuando mejor estaban. "Yo creo que sí (la afición se va orgullosa). Hemos hecho una segunda parte muy buena, la primera nos ha costado, nos ha faltado paciencia en el campo contrario", afirmó.

"Lo hemos intentado, nos hemos dejado la piel, no hemos merecido perder. Contra el Villarreal no lo merecimos y hoy ha sido al revés, entonces se acaba la flor y se acaba todo ¿No?. Yo me voy orgulloso del equipo, y nos faltan muchas cosas, y ser más listos, sobre todo en esa contra", añadió.

Xavi insistió en que el partido estaba para ganarlo en la segunda parte. "Se nos ha escapado por un error nuestro, era un rival directo, que lo será, es un gran equipo, es un paso atrás pero hay que seguir. El miércoles tenemos otra final. Espero que no nos afecte porque el miércoles tenemos que competir como animales para pasar a octavos de final", apuntó.

El técnico culé apuntó eso sí que no hizo la alineación pensando en la 'Champions'. "Tenemos jugadores de nivel para suplirles, he pensado en riesgo de lesiones, teníamos un plan hecho. No lo he hecho pensando en el miércoles, lo he hecho pensando en ganar hoy y nos llevamos una derrota injusta", dijo.

"Hemos trabajado la finalización pero hay días que estás más efectivo. Hay que ser más contundente, creer más, no ha salido y es una pena porque nos vamos de vacío y no es justo", terminó.