Xavi, sobre la tarjeta roja retirada a Vinicius: "Me sorprende, pero el Comité de Competición decide"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha señalado, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Real Valladolid, que finalizó con derrota blaugrana por 3-1, que le sorprende que el Comité de Competición haya retirado la roja a Vinicius Jr "porque hubo una agresión".



Ha sido una de las preguntas que ha respondido el técnico catalán, quien ha comentado que "los actos de racismo e insultos hay que censurarlos, pero la expulsión no tuvo nada que ver con eso, sino que fue un acto que ha pasado dentro del campo".



Respecto al partido en sí, ha precisado que cambió a Ter Stegen en el descanso para que el portero "pueda conseguir el trofeo Zamora", "ser el menos goleado de la historia de la competición", y también para "dar la oportunidad de debutar en Primera a Iñaki Peña, que se lo merecía, porque entrena muy bien", ha añadido.

Según ha advertido, su equipo estuvo "bien" en la primera parte, en la que tuvieron ocasiones, pero "Masip ha estado extraordinario y los dos goles llegaron por errores propios, fruto de la falta de presión, al no tener objetivos".



"Eso quita tensión, pero ya son dos partidos sin poner atención y hay que cambiarlo, porque no me gusta perder. Hay que acabar la temporada de la mejor forma posible, y recuperar la mejor versión, para que Busquets, además, tenga la mejor despedida", ha matizado.



En este sentido ha apuntado que deben "mejorar" para ellos mismos, para su gente, y con esa motivación de poder "despedir como se merece a Sergio Busquets y al Camp Nou".



Respecto a Kounde, quien ha mostrado su malestar por jugar en el lateral derecho, ha indicado que ha mantenido una conversación con él de la que ambos salieron "contentos" y "todo quedó claro" por lo que considera que "no habrá ningún problema".



Por último, cuestionado por el debut como titular en Primera de Pablo Torre, ha señalado que "ha hecho un buen partido, ha estado bien posicionado y atento en los pases entrelíneas, y su actuación ha sido correcta, aunque a nivel colectivo no haya sido buen partido", ha concluido.