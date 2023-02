Xavi: "Ha sido el peor partido de la temporada"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró decepcionado con la derrota (1-0) este domingo en la visita a Almería, por no mostrar la "pasión" e "intensidad" para aprovechar una "oportunidad de oro" en la lucha por LaLiga.

"Era un día para dar un paso importante en LaLiga. No tenemos excusa, no hemos mostrado ganas de jugar, intensidad, es lo que más me preocupa. Se puede fallar, pero hay que mostrar pasión y ánimo y en la primera parte nos ha faltado. Hemos fallado, era un día señalado", dijo en rueda de prensa.

?Hoy no se podía fallar?

?Pedimos disculpas a la afición?



?? Xavi Hernández en rueda de prensa pic.twitter.com/TKHfZkutSR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2023

"Perdemos una oportunidad de oro, hace tres años que no ganamos LaLiga, no entiendo la primera parte. Hemos notado también el desgaste, la eliminación en Europa, pero hay que cambiar el chip si queremos ganar LaLiga y la Copa", añadió.

El técnico catalán hizo hincapié en la mala primera parte de su equipo y en la motivación que no sacaron en una jornada clave para el liderato tras el empate el sábado del Real Madrid contra el Atlético. "Queremos ganar, pero hay que demostrarlo. Hemos fallado y hoy no se podía fallar", comentó.

"Hay un Almería que se está jugando la vida, ha empezado la jornada en descenso y ellos han puesto la intensidad. A nosotros nos ha faltado. En la segunda parte se ha visto otra cosa pero ya era tarde. La primera parte ha sido lo peor de la temporada justo cuando no podíamos fallar", afirmó.

Con siete puntos de margen ahora con el Real Madrid, el Barça afronta esta semana la Copa del Rey con la ida de semifinales ante los blancos en el Santiago Bernabéu. "Nos levantaremos, pero no va a ser fácil. La gente cree que vamos a ganar LaLiga de manera sobrada. Nos va a costar ganar títulos. Estamos compitiendo contra el Real Madrid, campeón de Liga y de Champions. Nos va a costar. Hay que ponerle más pasión, más intensidad, más ritmo", terminó.