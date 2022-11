Xavi: "Piqué hubiese participado y era el primer cambio"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, valoró en los micrófonos de Movistar el triunfo de su equipo ante Osasuna (1-2), tras remontar el tanto inicial de David García y la expulsión de Robert Lewandowski en la primera parte. "Hemos sido efectivos y hemos defendido muy bien, solidarios y generosos en el trabajo, todo el mundo ha currado una pasada. Nos vamos líderes al parón, sacamos cinco puntos al Madrid a la espera del jueves, muy contentos", explicó el técnico catalán.

La polémica estuvo muy presente en el partido, sobre todo por la expulsión de Robert Lewandowski por doble amarilla en la primera parte. "A mí me dicen que lo de Robert es falta clara y luego la expulsión, en mi opinión, muy rigurosa, pero mi opinión no cuenta. Otro día en el que no hablan los árbitros. Lo tenemos que aceptar", señaló al respecto Xavi.

También señaló lo que vio con la expulsión de Piqué al descanso: "He protestado y en el descanso han expulsado a Gerard. Nos jugamos mucho y hay tensión, es esto, son decisiones arbitrales que creo que deberían de salir a explicarse por qué han pitado y qué ha visto. Piqué hubiera participado, necesitábamos a un central, Christensen viene de lesión, Eric tenía molestias, era el primer recambio para salir".

En cuanto a sus jugadores, se sintió muy orgulloso de todo el equipo, pero destacó los nombres de Ferran Torres y Frenkie de Jong. "Ferran es un jugador que nos da mucho, es trabajador, es generoso, ha ido al espacio, y de ahí ha venido el primer gol, un movimiento suyo y ha aprovechado Pedri. Gran trabajo de todo el equipo, de Ferran, de Ousmane, de Rapha cuando ha salido, hemos sido un gran bloque y esto es lo que me hace estar muy orgulloso"

"Frenkie se puede adaptar muy bien a la salida de balón, lo vimos en la pretemporada. Tenemos especialistas en esa posición pero Frenkie se puede adaptar. Tiene una salida de balón muy buena, queríamos hacer el segundo gol aunque el empate no era malo", dijo Xavi sobre De Jong.