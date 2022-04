Xavi: "Pedri es un jugador superlativo que no tiene comparación con ningún otro"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, habló tras la victoria 1-0 ante el Sevilla con un golazo de Pedri, que coloca a los azulgranas segundo, por primera vez en la temporada: "Hemos fallado en el último pase. Defensivamente están muy bien trabajados. El resultado es corto, hemos dominado y hemos sido mejor que el Sevilla, que es un súperequipo. Lopetegui es un magnífico entrenador y hoy se ha demostrado. Hoy ganamos un partido de seis puntos. Estamos en el mejor momento de la temporada y hay que aprovecharlo".

Xavi quiso elogiar el gran partido de Pedri y su golazo, que marcó después de dos recortes al borde del área y de un gran disparo que entró cerca del palo derecho de Bono: "Pedri es un jugador superlativo, marca diferencias y también en el gol. Le animamos a que tire y es un golazo. No me sorprende porque le vemos entrenar, cómo se perfila... es un jugador que no tiene comparación. Liderazgos hay muchos, está el del entrenador y luego el de los futbolistas: Piqué, Alba, Busquets, Ter Stegen... y Pedri es líder en el campo, su liderazgo es extraordinario".

Por último, el entrenador azulgrana dejó abierta las opciones del equipo de ganar LaLiga: "Ayer estábamos pendientes de que el Real Madrid se dejara puntos, al final no y hoy para nosotros era una final. Seguiremos hasta que las matemáticas nos digan que no".